Сильная магнитная буря обрушилась на Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
На протяжении трёх дней на территории Белгородской области сохраняется повышенная солнечная активность. В понедельник, 26 сентября, мощность магнитной бури составила 5 баллов, 27 сентября — 4 балла.
Завтра, 28 сентября, солнце в регионе всё ещё будет активным — мощность достигнет 4 баллов.
На сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ) отметили, что это уже четвёртая магнитная буря за осень. Последнюю регистрировали 19 сентября.
В дни повышенных значений магнитных бурь метеозависимым людям рекомендуется следить за давлением, избегать стрессовых ситуаций и больше времени проводить на свежем воздухе.