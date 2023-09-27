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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Сильная магнитная буря обрушилась на Белгородскую область

Сильная магнитная буря обрушилась на Белгородскую область

27 сентября 2023, 13:03
Фото: 1MI
Повышенная солнечная активность наблюдается в регионе с 26 сентября. Последняя сильная буря ожидается 28 сентября, сообщили «Новые известия».

На протяжении трёх дней на территории Белгородской области сохраняется повышенная солнечная активность. В понедельник, 26 сентября, мощность магнитной бури составила 5 баллов, 27 сентября — 4 балла.

Завтра, 28 сентября, солнце в регионе всё ещё будет активным — мощность достигнет 4 баллов.

На сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ) отметили, что это уже четвёртая магнитная буря за осень. Последнюю регистрировали 19 сентября.

В дни повышенных значений магнитных бурь метеозависимым людям рекомендуется следить за давлением, избегать стрессовых ситуаций и больше времени проводить на свежем воздухе.

Сильная магнитная буря накроет Белгородскую область 19 сентября
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#Белгородская область#Белгород#Метеозависимость#Александра Склярова#Магнитная буря
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