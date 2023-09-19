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Магнитная буря

Сильная магнитная буря накроет Белгородскую область 19 сентября

19 сентября 2023, 08:19
Фото: 1MI
Магнитная буря
Пик геомагнитного шторма ожидается с полудня до 17:00. О магнитной буре предупредили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Сегодня, 19 сентября, Землю накроет магнитная буря, которая расценивается астрономами как сильная. Об этом сообщили на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

Буря началась ближе к ночи 18 сентября. В период с 21:00 до 00:00 она была слабой со значением 5 kp. К шести утра вторника показатель вырос до средней мощности. К 11:00 буря была сильной — почти 7 kp.

Пик геомагнитного шторма ожидается с полудня до 17:00. В среду магнитный фон тоже будет повышен. Незначительное повышение также ожидается 23 и 29 сентября.

Повышенное значение магнитных бурь может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. В такие дни рекомендуется следить за давлением, избегать стрессовых ситуаций и больше времени проводить на свежем воздухе.

Напомним, что магнитные бури были в Белгородской области в марте и июне этого года. Тогда значение бурь не превышало 5 kp.

Когда ожидать магнитные бури в Белгородской области в июне
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