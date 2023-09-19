Сильная магнитная буря накроет Белгородскую область 19 сентября

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:21
Сегодня, 19 сентября, Землю накроет магнитная буря, которая расценивается астрономами как сильная. Об этом сообщили на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).
Буря началась ближе к ночи 18 сентября. В период с 21:00 до 00:00 она была слабой со значением 5 kp. К шести утра вторника показатель вырос до средней мощности. К 11:00 буря была сильной — почти 7 kp.
Пик геомагнитного шторма ожидается с полудня до 17:00. В среду магнитный фон тоже будет повышен. Незначительное повышение также ожидается 23 и 29 сентября.
Повышенное значение магнитных бурь может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. В такие дни рекомендуется следить за давлением, избегать стрессовых ситуаций и больше времени проводить на свежем воздухе.
Напомним, что магнитные бури были в Белгородской области в марте и июне этого года. Тогда значение бурь не превышало 5 kp.