«Погода играет моей головой в футбол»: как спасаться от магнитных бурь белгородцам

Метеозависимости подвержены гипотоники, отличающиеся нервной возбудимостью, и те, у кого есть не совсем верно медицинская пометка «вегето-сосудистая дистония» в амбулаторной карте пациента. ВСД — не диагноз. Это не болезнь, и она не лечится. А некое «инакое состояние организма», особенность, которая и выделяет среди других этих «чувствительных» людей, реагирующих на всё активнее. В том числе на перепады температур, атмосферного давления, малейшего раздражителя (внутреннего либо внешнего) или изменения в настроении в негативную сторону. Например, стресса, что становится причиной выработки кортизола — гормона стресса. Он вызывает головные боли. Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать себя вялыми, уставшими физически или морально. Также они могут почувствовать увеличение раздражительности и общее недомогание.