«Погода играет моей головой в футбол»: как спасаться от магнитных бурь белгородцам

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Сообщается, что на данный момент происходит уже не первая и не третья магнитная буря этой осени, которую фиксируют международные центры наблюдения. Первое воздействие заметили вечером 24 сентября. Также предупреждали о высокой вероятности повторных всплесков, что и наблюдалось. В общем их количество уже превысило частоту летних магнитных бурь этого года.
Солнечная магнитная буря представляет собой мощные и быстрые изменения геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце и встречей их энергии с полем Земли. Они происходят, когда плазма, из которой и состоит светило, на огромной скорости извергается в космос. Причина — термоядерные реакции внутри звезды и разрывы в это время её магнитных линий.
«Энергия солнечной вспышки проявляется во множестве форм: в виде излучения (оптического, ультрафиолетового, рентгеновского и даже гамма), в виде энергичных частиц (протонов и электронов), а также в виде гидродинамических течений плазмы. Мощность вспышек часто определяют по яркости производимого ими рентгеновского излучения. Самые сильные солнечные вспышки относятся к рентгеновскому классу X».
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, «Энциклопедия Солнца»
Такие магнитные возмущения на Земле могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток.
Врач Георгий Кудырский отметил, что солнечные магнитные бури не столько страшны, сколько полезны. Но скорее для вулканической и сейсмической активности Земли, которая поддерживает температуру атмосферы.
Метеопаты зависимы не совсем от геомагнитных бурь. Скорее — от запаздывающего внутреннего давления, которое изменяется во время этих колебаний. Чтобы приспособиться к каким-либо внешним изменениям, такое давление должно сравняться и внутри (в организме), и снаружи. Ну не успевает организм. Особенно, пожилой.
Георгий Кудырский, врач-терапевт Томаровской районной больницы
Метеозависимости подвержены гипотоники, отличающиеся нервной возбудимостью, и те, у кого есть не совсем верно медицинская пометка «вегето-сосудистая дистония» в амбулаторной карте пациента. ВСД — не диагноз. Это не болезнь, и она не лечится. А некое «инакое состояние организма», особенность, которая и выделяет среди других этих «чувствительных» людей, реагирующих на всё активнее. В том числе на перепады температур, атмосферного давления, малейшего раздражителя (внутреннего либо внешнего) или изменения в настроении в негативную сторону. Например, стресса, что становится причиной выработки кортизола — гормона стресса. Он вызывает головные боли. Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать себя вялыми, уставшими физически или морально. Также они могут почувствовать увеличение раздражительности и общее недомогание.
Самым уязвимым к магнитным бурям группам людей являются пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания. Считается, что наибольшее воздействие магнитных бурь наблюдается на сердечно-сосудистую систему: увеличивается вязкость крови, что может вызывать проблемы у людей с сердечными заболеваниями. Те же головные боли, мигрени, увеличение артериального давления.
В целом, в такие дни рекомендуется меньше находиться в зоне прямого воздействия солнечных лучей и меньше пользоваться той техникой, которая «выбрасывает» большое электромагнитное излучение. Следует отказаться в эти дни от кофе, алкоголя, курения, уменьшить количество протребляемой соли и снизить физические нагрузки. Больше спать, пить воды и проветривать помещение.
В целом, доказать прямое влияние солнечных магнитных бурь на организм довольно трудно. Точных доказательств нет. Но факт остаётся фактом — обоюдная зависимость определённо есть.
Влиять, действительно, может, подтвердил профессор кафедры теоретической и экспериментальной физики НИУ «БелГУ» Владислав Сыщенко. Любое изменение магнитного поля, по его словам, образует некие токи и провоцирует сбои в аппаратуре.
Инженеры не первый день живут на этом свете. Так что в большинстве устройств всё это уже учитывается.
Владислав Сыщенко, профессор кафедры теоретической и экспериментальной физики НИУ «БелГУ»
Владислав Сыщенко отмечает, что мы становимся более защищёнными от подобных воздействий. В сфере техники, разумеется. Когда-то давно магнитные бури имели свои последствия и здесь. К примеру, в первой половине XIX века подобное геомагнитное явление стало причиной возгорания телеграфных аппаратов и линий. В это время появилась первая электротехника, которая напрямую страдала. Последний случай, связанный обрывом электросети в период бурь, произошёл примерно 15-20 лет назад, поделился специалист.
С физической точки зрения, огромное изменяющееся магнитное поле способно вызывать дополнительный электрический ток в организме человека. Это может повлиять на нормальную работу нервных клеток, которые передают информацию от тела к мозгу и обратно с помощью электричества.
Действующую классификацию к началу двухтысячных предложила Национальная Океаническая и Атмосферная Администрация в США. По ней уровни бурь обозначаются буквой G с цифрой-индексом: G1 (слабые бури), G2 (умеренные бури), G3 (сильные бури), G4 (очень сильные бури), G5 (экстремально сильные бури). Если с интенсивностью понятно, то как часто стоит ожидать «экстремально сильную бурю» или «умеренную»? Стоит обратиться к одиннадцатилетнему циклу Солнца.
«Период активности Солнца длится около 11 лет. Во время периода активности учитывается количество солнечных пятен и корональных вспышек. В это время повышается поток солнечной энергии, направленный на Землю, что может привести к увеличению солнечной радиации и геомагнитных бурь».
МКС Онлайн — трансляция на сайте и новости космоса
Т.е. у цикла есть свой пик. Этот пик представляет собой наибольшее образование солнечных пятен, которые и вызывают вспышки и выбросы бурь. Последний был в 2013 году. Следующий — в 2024-м. Наблюдением за солнечным циклом занимается несколько организаций. Официально ориентированных две — это Sunspot Index Data Center в Бельгии и National Oceanic and Atmospheric Administration в США.
Ранее белгородцам рассказали об опасности объёма талии для сердца. Во время акции «Оберегая сердца» белгородцы проверяли уровень жира и сахара в крови, проходили обследования, чтобы увидеть работу своего сердца в трёхмерной проекции.