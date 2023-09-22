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«Экотранс» не смог оспорить долг по аренде полигона в Белгороде на 4,8 млн рублей

«Экотранс» не смог оспорить долг по аренде полигона в Белгороде на 4,8 млн рублей

22 сентября 2023, 08:54
Фото: 1MI
Истцом выступила мэрия областного центра. Арбитражный суд частично удовлетворил требования городских властей. «Экотранс» решение обжаловал.

Согласно картотеке дел, администрация областного центра обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к транспортной компании «Экотранс». Городские власти попросили взыскать с организации в муниципальный бюджет задолженность по договору аренды земельного участка в размере 4,8 млн рублей и неустойку. В итоге суд частично удовлетворил требования мэрии Белгорода и решил, что «Экотранс» должен заплатить почти 5 млн рублей.

Не согласившись с судебным актом, ссылаясь на его незаконность и необоснованность, «Экотранс» обратился в суд апелляционной инстанции с жалобой. Организация попросила решение отменить.

Арбитражный суд апелляционной инстанции повторно рассмотрел дело. В документах указано, что городские власти и «Экотранс» заключили договор аренды земельного участка площадью 93 748 кв. м. для размещения полигона твёрдых бытовых отходов в районе старой городской свалки. Контракт заключили на 25 лет — до 2031 года.

Арендатор должен был вносить арендную плату за пользование участком не позднее 25-го числа последнего месяца квартала. Но с января 2021 по март 2022 года образовалась задолженность в сумме 4,8 млн рублей. Расчёт истца проверил арбитражный суд, данные признали верными.

В итоге суд оставил решение Арбитражного суда Белгородской области без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Белгородское минимущества требует с «Экотранса» 40 млн рублей долга за аренду земли
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