«Экотранс» не смог оспорить долг по аренде полигона в Белгороде на 4,8 млн рублей

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Согласно картотеке дел, администрация областного центра обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к транспортной компании «Экотранс». Городские власти попросили взыскать с организации в муниципальный бюджет задолженность по договору аренды земельного участка в размере 4,8 млн рублей и неустойку. В итоге суд частично удовлетворил требования мэрии Белгорода и решил, что «Экотранс» должен заплатить почти 5 млн рублей.
Не согласившись с судебным актом, ссылаясь на его незаконность и необоснованность, «Экотранс» обратился в суд апелляционной инстанции с жалобой. Организация попросила решение отменить.
Арбитражный суд апелляционной инстанции повторно рассмотрел дело. В документах указано, что городские власти и «Экотранс» заключили договор аренды земельного участка площадью 93 748 кв. м. для размещения полигона твёрдых бытовых отходов в районе старой городской свалки. Контракт заключили на 25 лет — до 2031 года.
Арендатор должен был вносить арендную плату за пользование участком не позднее 25-го числа последнего месяца квартала. Но с января 2021 по март 2022 года образовалась задолженность в сумме 4,8 млн рублей. Расчёт истца проверил арбитражный суд, данные признали верными.
В итоге суд оставил решение Арбитражного суда Белгородской области без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.