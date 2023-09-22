«Экотранс» не смог оспорить долг по аренде полигона в Белгороде на 4,8 млн рублей

Согласно картотеке дел, администрация областного центра обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к транспортной компании «Экотранс». Городские власти попросили взыскать с организации в муниципальный бюджет задолженность по договору аренды земельного участка в размере 4,8 млн рублей и неустойку. В итоге суд частично удовлетворил требования мэрии Белгорода и решил, что «Экотранс» должен заплатить почти 5 млн рублей.