Белгородское минимущества требует с «Экотранса» 40 млн рублей долга за аренду земли

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Согласно картотеке дел, министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к транспортной компании «Экотранс».
Ведомство попросило взыскать в областной бюджет 24,1 млн рублей задолженности по договору аренды земельных участков за три года (с 2020-го по 2023-й) и 16,3 млн рублей пени, продолжив начисление на сумму долга в размере 0,1% за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.
Суд иск принял и вызвал стороны на собеседование. Предварительное судебное заседание состоится 28 августа.
Напомним, ранее транспортная компания «Экотранс» подала в суд на фирму «Еврологистик».