Белгородское минимущества требует с «Экотранса» 40 млн рублей долга за аренду земли

Ведомство попросило взыскать в областной бюджет 24,1 млн рублей задолженности по договору аренды земельных участков за три года (с 2020-го по 2023-й) и 16,3 млн рублей пени, продолжив начисление на сумму долга в размере 0,1% за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.