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Белгородское минимущества требует с «Экотранса» 40 млн рублей долга за аренду земли

3 августа 2023, 12:28
Фото: 1MI
Также ведомство просит взыскать пени на сумму долга за каждый день просрочки. Суд иск принял и назначил предварительное заседание.
Сюжет
Суд

Согласно картотеке дел, министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к транспортной компании «Экотранс».

Ведомство попросило взыскать в областной бюджет 24,1 млн рублей задолженности по договору аренды земельных участков за три года (с 2020-го по 2023-й) и 16,3 млн рублей пени, продолжив начисление на сумму долга в размере 0,1% за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.

Суд иск принял и вызвал стороны на собеседование. Предварительное судебное заседание состоится 28 августа.

Напомним, ранее транспортная компания «Экотранс» подала в суд на фирму «Еврологистик».

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#Кристина Семенчук#Экотранс#Суд#Минимущество#Долг#Аренда#Экономика#Эксклюзив#Белгород#Белгородский бизнес
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