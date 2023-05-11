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«Экотранс» требует с белгородского ЦЭБа ещё 3,8 млн рублей

11 мая 2023, 14:18
Фото: 1MI
Сгенерировано в нейросети Midjourney
ООО «ТК „Экотранс“» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО «ЦЭБ». Компания хочет взыскать 3,8 млн рублей долга.
Сюжет
Суд

«Экотранс» обратился в суд с требованием взыскать с Центра экологической безопасности (ЦЭБ) задолженность по договору от 2018 года — 3,8 млн рублей. Кроме того, компания хочет, чтобы ЦЭБ оплатил расходы по госпошлине — 42 тыс. руб.

Исковое заявление суд принял, возбуждено производство по делу. Предварительное
судебное заседание назначили на 17 июля 2023 года.

Напомним, что ранее «Экотранс» уже отсудил у ЦЭБа 222,5 млн рублей долгов. Впрочем, у компании всё равно проблемы: УФНС России по Белгородской области обратилось в суд с заявлением о признании её банкротом. Документы суд принял со второго раза.

Транспортная компания «Экотранс» зарегистрирована в Белгороде в 2002 году. Отрасль — перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. Руководитель и совладелец — Николай Шеин. Чистая прибыль компании в 2022 году составила 1,2 млн рублей.

У ЦЭБа всё тоже не очень гладко. По итогам 2022 года убыток компании составил 281 млн рублей.

Убытки белгородского ЦЭБа в 2022 году превысили 280 млн рублей
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