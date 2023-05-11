«Экотранс» требует с белгородского ЦЭБа ещё 3,8 млн рублей

Напомним, что ранее «Экотранс» уже отсудил у ЦЭБа 222,5 млн рублей долгов. Впрочем, у компании всё равно проблемы: УФНС России по Белгородской области обратилось в суд с заявлением о признании её банкротом. Документы суд принял со второго раза.