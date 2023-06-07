Транспортная компания «Экотранс» подала в суд на фирму «Еврологистик»

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В Арбитражный суд Белгородской области обратилась транспортная компания «Экотранс». В качестве ответчика выступила фирма «Еврологистик». Заявление было подано 5 июня. В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции в разделе «экономические споры по гражданским правоотношениям».
Напомним, ранее стало известно, что ЦЭБ заключил договор с компанией «Еврологистик» на 4,5 года на вывоз мусора с территории Старооскольского округа. Ранее этим практически единолично на протяжении пяти лет занимался «Экотранс».