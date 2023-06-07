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Транспортная компания «Экотранс» подала в суд на фирму «Еврологистик»

7 июня 2023, 13:27
Фото: 1MI
Дело рассматривается в суде первой инстанции. Ранее стало известно, что региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ЦЭБ) заключил договор с компанией «Еврологистик» на 4,5 года.

В Арбитражный суд Белгородской области обратилась транспортная компания «Экотранс». В качестве ответчика выступила фирма «Еврологистик». Заявление было подано 5 июня. В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции в разделе «экономические споры по гражданским правоотношениям».

Напомним, ранее стало известно, что ЦЭБ заключил договор с компанией «Еврологистик» на 4,5 года на вывоз мусора с территории Старооскольского округа. Ранее этим практически единолично на протяжении пяти лет занимался «Экотранс».

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#Белгородский бизнес#Экотранс#Еврологистик#Суд#Экономические споры#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Кристина Семенчук
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