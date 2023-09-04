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Гладков представит своего зама по ЖКХ в следующий понедельник

Гладков представит своего зама по ЖКХ в следующий понедельник

4 сентября 2023, 08:59
Фото: 1MI
Ранее появилась информация о том, что новым заместителем губернатора Белгородской области по ЖКХ может стать Сергей Довгалюк. Должность стала вакантной после увольнения Константина Полежаева.
Сюжет
ЖКХ

4 сентября в ходе оперсовещания глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что на этой неделе к работе в областном правительстве приступит новый вице-губернатор по ЖКХ. При этом официально его представят в следующий понедельник, 11 сентября.

Напомним, ранее стало известно, что новым заместителем губернатора Белгородской области по ЖКХ может стать Сергей Довгалюк. Но сам он не стал подтверждать эту информацию.

Сообщалось, что новый чиновник должен приступить к работе 31 августа.

Ранее отрасль курировал Константин Полежаев. В начале июля стало известно о его увольнении, а уже в конце месяца его задержали силовики. Бывшего чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Вину Полежаев признал.

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#Белгородская область#Константин Полежаев#ЖКХ#Задержание#Взятка#Увольнение#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Сергей Довгалюк
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