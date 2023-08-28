С 31 августа в Белгородской области начнёт работать новый замгубернатора по ЖКХ

Напомним, что прежнего замгубернатора по ЖКХ Константина Полежаева освободили от занимаемой им должности 4 июля. Причина — «систематическое невыполнение своих обязанностей» и «некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке». Позже стало известно, что Полежаева задержали сотрудники УФСБ по Белгородской области совместно с коллегами из СУ СК и УМВД по области. Бывшего чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.