С 31 августа в Белгородской области начнёт работать новый замгубернатора по ЖКХ

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Во время обсуждения региональных проблем в сфере обращения с ТКО губернатор сообщил, что с 31 августа приступает к исполнению обязанностей новый заместитель губернатора по ЖКХ.
По данным «Фонаря», пост может занять Сергей Довгалюк, бывший заместитель губернатора Иркутской области. Ранее уже сообщалось, что место замгубернатора по ЖКХ должен занять чиновник из другого региона.
Напомним, что прежнего замгубернатора по ЖКХ Константина Полежаева освободили от занимаемой им должности 4 июля. Причина — «систематическое невыполнение своих обязанностей» и «некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке». Позже стало известно, что Полежаева задержали сотрудники УФСБ по Белгородской области совместно с коллегами из СУ СК и УМВД по области. Бывшего чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.