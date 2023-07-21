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Экс-замгубернатора Белгородской области Константина Полежаева задержали

21 июля 2023, 12:03
Фото: 1MI
Константин Полежаев
Бывшего замгубернатора Константина Полежаева задержали сотрудники УФСБ по Белгородской области совместно с коллегами из СУ СК и УМВД по области.
Сюжет
ФСБ

Бывшего чиновника подозревают в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере.

Губернатор Вячеслав Гладков освободил Константина Полежаева от занимаемой им должности замгубернатора по ЖХК 4 июля. Причина — «систематическое невыполнение своих обязанностей» и «некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке».

Глава региона позже отметил, что решение это было «очевидным и естественным», ведь он устал «уговаривать людей делать свою работу».

Практически сразу после этого Полежаев удалил свою страницу в социальной сети.

В правительстве Полежаев работал с 2019 года. До этого чиновник занимал пост мэра Белгорода. По итогам 2022 года занял восьмое место в топе самых влиятельных белгородцев.

Гладков об увольнении Полежаева: Надоело уговаривать людей выполнять работу
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