Экс-замгубернатора Белгородской области Константина Полежаева задержали

Губернатор Вячеслав Гладков освободил Константина Полежаева от занимаемой им должности замгубернатора по ЖХК 4 июля. Причина — «систематическое невыполнение своих обязанностей» и «некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке».