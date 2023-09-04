Белгородская область вошла в топ-5 регионов по росту доли расходов населения на ЖКХ

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:04
Ежемесячно белгородские семьи в 2022 году в среднем тратили почти 4,5 тыс. рублей на оплату коммуналки. Доля потребительских расходов по указанной категории составила 9,6%. За год доля выросла на 1,2 процентных пункта.
В рейтинге по доле расходов на оплату ЖКУ Белгородская область занимает 35-е место среди российских регионов. Однако в то же время регион вошёл в пятёрку субъектов РФ с наибольшим изменением показателя за год. Больше рост оказался только в Ямало-Ненецком АО (+1,6 п. п.), Калужской области (+1,4 п. п.). На 1,2 процентных пункта, как и в Белгородской области, показатель увеличился в Ингушетии.
Что касается регионов Центрального Черноземья, гораздо дешевле по итогам прошлого года обошлась оплата коммуналки жителям Курской области. В среднем куряне платили 3,1 тыс. рублей. Доля расходов при этом равнялась 6,6%, за год она стала на 1,1 процентных пункта меньше.
В Липецкой области схожая ситуация. В среднем плата равнялась почти 4 тыс. рублей, доля расходов на ЖКУ — 8,8%. Это на 0,2 процентных пункта меньше, чем годом ранее.
В Тамбовской области в среднем платили 3,4 тыс. рублей, однако доля расходов в регионе выше и равнялась 10,7%. Это на 0,1 процентных пункта больше, чем было ранее.
В соседней Воронежской области оплата коммуналки в среднем обходилась в 3,8 тыс. рублей. Доля расходов составила 10,9 тыс. рублей — на 0,6 процентных пункта меньше.
Отметим, что при исследовании в траты на ЖКХ включили непосредственно расходы на жилищно-коммунальные услуги и топливо для освещения и отопления жилья.