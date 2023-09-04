Белгородская область вошла в топ-5 регионов по росту доли расходов населения на ЖКХ

В рейтинге по доле расходов на оплату ЖКУ Белгородская область занимает 35-е место среди российских регионов. Однако в то же время регион вошёл в пятёрку субъектов РФ с наибольшим изменением показателя за год. Больше рост оказался только в Ямало-Ненецком АО (+1,6 п. п.), Калужской области (+1,4 п. п.). На 1,2 процентных пункта, как и в Белгородской области, показатель увеличился в Ингушетии.