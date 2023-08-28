Перцев больше не глава Белрайона, а вопрос с замгубернатора по ЖКХ остался открытым

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
На днях в Сети появилась информация о том, что ребёнка в Белгородской области якобы заставили выполнить действия сексуального характера. Сама история произошла ещё в июле в парке посёлка Ровеньки. Случившееся попало на видео — его снимал другой подросток.
Мать мальчика обратилась к родителям обидчика и в полицию. Сообщалось, что реакции якобы не последовало. Более того, появилась информация, что родитель снимавшего происходившее подростка якобы работает в системе правоохранительных органов.
Вскоре выяснилось, что чиновники в курсе ситуации. Министр образования области Андрей Милёхин и глава Ровеньского района Татьяна Киричкова написали, что публичное внимание может нанести детям дополнительные травмы, и попросили не распространять историю.
Вскоре произошедшее прокомментировали и в следственном комитете. Как оказалось, проверка проводилась ещё с 10 августа после обращения одного из родителей несовершеннолетних.
Личности детей и их родителей установили. Возбуждать уголовное дело не будут, поскольку школьники не достигли 14-летнего возраста. Родителей могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об увольнении главы Белгородского района Владимира Перцева. Как оказалось, чиновник покинул пост 28 августа. Сообщается, что Перцев уходит на другую работу.
Владимир Перцев покинул пост по собственному желанию. Чиновник не прокомментировал свой уход. Кто займёт его место в качестве главы муниципалитета, пока неизвестно.
В декабре 2018 года Перцев занял должность руководителя администрации губернатора Евгения Савченко. Официально главой Белгородского района чиновник стал в 2020 году. До этого он также руководил муниципалитетом, но в должности исполняющего обязанности главы. Произошло это после задержания Анатолия Попкова.
28 августа стало известно, что задержанного бывшего вице-губернатора Константина Полежаева может заменить Сергей Довгалюк — экс-замгубернатора Иркутской области. Сообщалось, что чиновник приступит к работе 31 августа. На оперсовещании губернатор Вячеслав Гладков подтвредил, что в этот день перестанет пустовать кресло замгубернатора по ЖКХ.
Однако сам Довгалюк не стал подтверждать назначение в белгородском правительстве. В итоге, кто будет курировать сферу ЖКХ в Белгородской области, неизвестно.