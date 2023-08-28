Задержанного Полежаева в белгородском правительстве может заменить иркутский чиновник

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
На место бывшего замгубернатора Константина Полежаева может прийти экс-заместитель губернатора Иркутской области Сергей Довгалюк. Новый чиновник будет курировать сферу ЖКХ Белгородской области.
По информации издания, пост в белгородском правительстве Довгалюк займёт 31 августа. 17 августа чиновник отработал свой последний день на посту заместителя иркутского губернатора. Тогда же он сообщил, что переходит на работу в приграничный регион России.
В должности вице-губернатора Довгалюк проработал меньше девяти месяцев. Как сообщается, за время работы Довгалюк следил за восстановлением Кировска в ЛНР и оказанием гуманитарной поддержки населению.