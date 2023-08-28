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Published Сегодня, 11:33

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Сергей Довгалюк

Задержанного Полежаева в белгородском правительстве может заменить иркутский чиновник

28 августа 2023, 11:33
Фото: правительство Иркутской области
Сергей Довгалюк

Сергей Довгалюк может стать замгубернатора Белгородской области по ЖКХ

Курировать сферу ЖКХ в регионе будет Сергей Довгалюк — экс-замгубернатора Иркутской области, сообщает «Фонарь». К обязанностям он приступит с 31 августа.
Сюжет
ЖКХ

На место бывшего замгубернатора Константина Полежаева может прийти экс-заместитель губернатора Иркутской области Сергей Довгалюк. Новый чиновник будет курировать сферу ЖКХ Белгородской области.

По информации издания, пост в белгородском правительстве Довгалюк займёт 31 августа. 17 августа чиновник отработал свой последний день на посту заместителя иркутского губернатора. Тогда же он сообщил, что переходит на работу в приграничный регион России.

В должности вице-губернатора Довгалюк проработал меньше девяти месяцев. Как сообщается, за время работы Довгалюк следил за восстановлением Кировска в ЛНР и оказанием гуманитарной поддержки населению.

О том, что бывшего замгубернатора Константина Полежаева задержали сотрудники УФСБ, стало известно 21 июля. Его подозревают в получении взяток автомобилями. Свою вину экс-чиновник уже признал.

Белгородский экс-замгубернатора Полежаев признался в суде во взяточничестве
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#Белгородская область#Политика#Правительство#Константин Полежаев#ЖКХ#Назначение#Чиновник#Кадровые перестановки#Наталья Корявых#Приграничье#Иркутская область#Сергей Довгалюк
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