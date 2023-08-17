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Белгородец похитил из Фонда ЖКХ почти 1,5 млн рублей

Белгородец похитил из Фонда ЖКХ почти 1,5 млн рублей

17 августа 2023, 16:47
Фото: 1MI
Украсть деньги мужчина смог, воспользовавшись своим служебным положением, отметили в областной прокуратуре.
Сюжет
Кража

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области, 34-летний житель Белгорода похитил денежные средства, хранящиеся на счёте Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства области.

Мужчина узнал, что денежные средства собственников одного многоквартирного дома в посёлке Майский Белгородского района хранятся на счету в ЖКХ. Тогда он решил придумать план по их краже: используя своё служебное положение, он изготовил подложные документы и предоставил их Фонду. Не заметив подвоха, сотрудники выдали мужчине деньги в размере 1 465 000 рублей.

Однако избежать наказания у белгородца не получилось: Октябрьский районный суд Белгорода признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере»).

В суде злоумышленник признал свою вину и добровольно возместил ущерб. Ему также назначили наказание в виде штрафа в размере 450 000 рублей.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

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