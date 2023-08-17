Белгородец похитил из Фонда ЖКХ почти 1,5 млн рублей

Мужчина узнал, что денежные средства собственников одного многоквартирного дома в посёлке Майский Белгородского района хранятся на счету в ЖКХ. Тогда он решил придумать план по их краже: используя своё служебное положение, он изготовил подложные документы и предоставил их Фонду. Не заметив подвоха, сотрудники выдали мужчине деньги в размере 1 465 000 рублей.