Белгородец похитил из Фонда ЖКХ почти 1,5 млн рублей

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области, 34-летний житель Белгорода похитил денежные средства, хранящиеся на счёте Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства области.
Мужчина узнал, что денежные средства собственников одного многоквартирного дома в посёлке Майский Белгородского района хранятся на счету в ЖКХ. Тогда он решил придумать план по их краже: используя своё служебное положение, он изготовил подложные документы и предоставил их Фонду. Не заметив подвоха, сотрудники выдали мужчине деньги в размере 1 465 000 рублей.
Однако избежать наказания у белгородца не получилось: Октябрьский районный суд Белгорода признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере»).
В суде злоумышленник признал свою вину и добровольно возместил ущерб. Ему также назначили наказание в виде штрафа в размере 450 000 рублей.
Приговор в законную силу ещё не вступил.