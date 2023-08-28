Иркутский чиновник Довгалюк не подтвердил переход в белгородское правительство

Пока неизвестно, кто будет курировать сферу ЖКХ в Белгородской области.



При этом о возможном новом месте работы Довгалюка писали иркутские СМИ. Более того, губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании заявил, что новый заместитель у него появится уже 31 августа.



О том, что задержанного экс-замгубернатора Константина Полежаева может заменить иркутский чиновник, стало известно сегодня, 28 августа. Как сообщалось, Довгалюк покинул правительство Иркутской области 17 августа. Тогда же он сообщил, что нашёл работу в приграничном регионе.