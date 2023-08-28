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Published Сегодня, 13:38

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Updated Сегодня, 13:41

Сергей Довгалюк

Иркутский чиновник Довгалюк не подтвердил переход в белгородское правительство

28 августа 2023, 13:38
Фото: правительство Иркутской области
Сергей Довгалюк

Довгалюк не подтвердил своё назначение в белгородском правительстве

Экс-замгубернатора Иркутской области Сергей Довгалюк не стал подтверждать, что переходит работать в Белгородскую область. Об этом сообщает «Открытый Белгород».
Сюжет
ЖКХ

Бывший вице-губернатор Иркутской области Сергей Довгалюк не стал подтверждать, что переходит работать в белгородское правительство. Журналист редакции побеседовал с чиновником 28 августа.

Пока неизвестно, кто будет курировать сферу ЖКХ в Белгородской области.

При этом о возможном новом месте работы Довгалюка писали иркутские СМИ. Более того, губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании заявил, что новый заместитель у него появится уже 31 августа.

О том, что задержанного экс-замгубернатора Константина Полежаева может заменить иркутский чиновник, стало известно сегодня, 28 августа. Как сообщалось, Довгалюк покинул правительство Иркутской области 17 августа. Тогда же он сообщил, что нашёл работу в приграничном регионе.

Задержанного Полежаева в белгородском правительстве может заменить иркутский чиновник
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#Белгородская область#Политика#Правительство#Константин Полежаев#ЖКХ#Работа#Назначение#Чиновник#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Иркутская область#Сергей Довгалюк
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