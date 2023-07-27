В Белгородской области определили главу горокруга

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Михаил Лобазнов стал главой Губкинского горокруга во второй раз. 27 июля в городе прошла девятая сессия совета депутатов. Они рассмотрели итоги конкурса на замещение должности главы администрации.
Победил в конкурсе Михаил Лобазнов. Он поблагодарил депутатов за поддержку и доверие.
В первый раз о том, что руководить Губкинским горокругом будет Михаил Лобазнов, стало известно 21 мая 2021 года. Прежний глава муниципалитета Андрей Гаевой покинул пост из-за перехода на новую работу в региональное правительство. До этого чиновник был первым заместителем Гаевого.
Непосредственно главой администрации Лобазнов стал 20 июля 2021 года. Вопрос рассматривался на 37-й сессии местного совета депутатов.