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В Белгородской области определили главу горокруга

27 июля 2023, 14:35
Фото: страница Михаила Лобазнова ВК
Михаил Лобазнов

Михаил Лобазнов снова стал главой Губкинского горокруга

Совет депутатов Губкина поддержал его кандидатуру на замещение должности главы администрации. Об этом Лобазнов рассказал на своей странице в соцсети.

Михаил Лобазнов стал главой Губкинского горокруга во второй раз. 27 июля в городе прошла девятая сессия совета депутатов. Они рассмотрели итоги конкурса на замещение должности главы администрации.

Победил в конкурсе Михаил Лобазнов. Он поблагодарил депутатов за поддержку и доверие.

В первый раз о том, что руководить Губкинским горокругом будет Михаил Лобазнов, стало известно 21 мая 2021 года. Прежний глава муниципалитета Андрей Гаевой покинул пост из-за перехода на новую работу в региональное правительство. До этого чиновник был первым заместителем Гаевого.

Непосредственно главой администрации Лобазнов стал 20 июля 2021 года. Вопрос рассматривался на 37-й сессии местного совета депутатов.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Губкинский горокруг#Михаил Лобазнов#Андрей Гаевой#Город#Кадровые перестановки#Администрация#Совет депутатов
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