В Белгородской области определили главу горокруга

В первый раз о том, что руководить Губкинским горокругом будет Михаил Лобазнов, стало известно 21 мая 2021 года. Прежний глава муниципалитета Андрей Гаевой покинул пост из-за перехода на новую работу в региональное правительство. До этого чиновник был первым заместителем Гаевого.