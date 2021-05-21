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Posted 21 мая 2021, 11:14

Published 21 мая 2021, 11:14

Modified 1 декабря 2024, 08:42

Updated 1 декабря 2024, 08:42

В горокруге Белгородской области произошли кадровые изменения

В горокруге Белгородской области произошли кадровые изменения

21 мая 2021, 11:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Губкинский городской округ теперь будет возглавлять Михаил Лобазнов. Прежний глава муниципалитета Андрей Гаевой покинул пост из-за перехода на новую работу, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

В пятницу, 21 мая, администрацию Губкинского городского округа возглавил Михаил Лобазнов. Бывший глава Андрей Гаевой сложил полномочия в связи с переходом на новую работу, сообщил врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Надеюсь, что Михаил Александрович сможет проявить свои управленческие таланты на благо и развитие Губкина. Вячеслав Гладков

Ранее Михаил Лобазнов занимал пост первого заместителя главы администрации Губкинского городского округа. Прежний глава Андрей Гаевой руководил муниципалитетом с 2019 года.

Напомним, кадровые перестановки произошли и в областном центре. В конце апреля ушёл в отставку первый замглавы администрации Белгорода Василий Голиков. Об этом стало известно 26 апреля.

Также масштабные перемены коснулись и региональное правительство. Так, глава региона Вячеслав Гладков во время еженедельного оперативного совещания попросил убрать с должности сразу троих человек — гендиректора «Дирекции Юго-Западного района» Александра Славкина, начальника управления капстроительства Белгородской области Александра Борзасекова и руководителя региональной комиссии по госрегулированию цен и тарифов Елену Ковальчук.

Сейчас на место бывшего главы «ЮЗР» Александра Славкина уже нашли человека. Руководителем организации стал Анатолий Уваров.

#Новости#Общество#Белгородская область#Муниципалитет#Кадровые назначения#Глава#Вячеслав Гладков#Губкинский горокруг
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