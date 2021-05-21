В горокруге Белгородской области произошли кадровые изменения

Также масштабные перемены коснулись и региональное правительство. Так, глава региона Вячеслав Гладков во время еженедельного оперативного совещания попросил убрать с должности сразу троих человек — гендиректора «Дирекции Юго-Западного района» Александра Славкина, начальника управления капстроительства Белгородской области Александра Борзасекова и руководителя региональной комиссии по госрегулированию цен и тарифов Елену Ковальчук.