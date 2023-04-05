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Вячеслав Гладков остался недоволен работой администрации Ивнянского района

5 апреля 2023, 05:50
Фото: 1MI
Глава региона посетил район по работе, однако увидел там много минусов. Губернатор пообещал вскоре решить возникшие проблемы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что вчера, 4 апреля, посетил Ивнянский район по работе. Увиденное его неприятно удивило.

Увидел собственными глазами крайне пассивные позиции, которые занимают органы местного самоуправления, Администрация района во главе с главой. Крайне низкий объём участия в областных и федеральных программах, пассивная и некачественная работа по подаче заявок. От этого страдают люди.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

По словам губернатора, жители района часто останавливали его на улице и просили решить разного уровня сложности проблемы: от установки освещения до ремонта дорог. Вячеслав Гладков пообещал изменить ситуацию к лучшему.

Сейчас усилим контроль со стороны области. И в ближайшее время, а точнее, на следующей неделе проведу расширенное совещание вместе с кураторами в лице заместителя Губернатора, который отвечает за район. Рассмотрим возможность изменения ситуации уже в этом году. Конечно, проконтролируем, посмотрим, есть ли такие проблемы в соседних районах, в первую очередь, сельских.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Администрация#Недовольство#Губернатор#Белгородская область#Ивнянский район#Вячеслав Гладков
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