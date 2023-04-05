Вячеслав Гладков остался недоволен работой администрации Ивнянского района

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что вчера, 4 апреля, посетил Ивнянский район по работе. Увиденное его неприятно удивило.
Увидел собственными глазами крайне пассивные позиции, которые занимают органы местного самоуправления, Администрация района во главе с главой. Крайне низкий объём участия в областных и федеральных программах, пассивная и некачественная работа по подаче заявок. От этого страдают люди.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
По словам губернатора, жители района часто останавливали его на улице и просили решить разного уровня сложности проблемы: от установки освещения до ремонта дорог. Вячеслав Гладков пообещал изменить ситуацию к лучшему.
Сейчас усилим контроль со стороны области. И в ближайшее время, а точнее, на следующей неделе проведу расширенное совещание вместе с кураторами в лице заместителя Губернатора, который отвечает за район. Рассмотрим возможность изменения ситуации уже в этом году. Конечно, проконтролируем, посмотрим, есть ли такие проблемы в соседних районах, в первую очередь, сельских.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области