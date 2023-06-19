В администрации Старого Оскола объявили о кадровых изменениях

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
19 июня пост начальника департамента по организационно-аналитической и кадровой работе администрации Старооскольского округа покинула Яна Кривошеева. Как сообщил Андрей Чесноков, Кривошеева переходит на новое место работы.
Напомним, что 30 марта пост секретаря Совета безопасности Старого Оскола покинул Анатолий Азаров. 24 марта пост руководителя департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского округа покинул Алексей Горелик.
Также недавно стало известно, что у Вячеслава Гладкова появился новый советник по вопросам взаимодействия с силовыми структурами. Им стал Дмитрий Прокопов.