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В администрации Старого Оскола объявили о кадровых изменениях

19 июня 2023, 14:09
Фото: 1MI
Пост начальника департамента по организационно-аналитической и кадровой работе покинула Яна Кривошеева. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава горокруга Андрей Чесноков.

19 июня пост начальника департамента по организационно-аналитической и кадровой работе администрации Старооскольского округа покинула Яна Кривошеева. Как сообщил Андрей Чесноков, Кривошеева переходит на новое место работы.

Напомним, что 30 марта пост секретаря Совета безопасности Старого Оскола покинул Анатолий Азаров. 24 марта пост руководителя департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского округа покинул Алексей Горелик.

Также недавно стало известно, что у Вячеслава Гладкова появился новый советник по вопросам взаимодействия с силовыми структурами. Им стал Дмитрий Прокопов.

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#Алина Харина#Кадровые перестановки#Кадры#Администрация старого оскола#Старый Оскол#Андрей чесноков#Политика#Новости Старого Оскола#Яна Кривошеева
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