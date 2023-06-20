Два частных дома пострадали при обстреле Леоновки в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Хутор Леоновка в Валуйском горокруге попал под обстрел ВСУ. Пострадали два частных дома. От осколков снарядов повреждены окна, кровля, фасады, заборы и хозпостройка.
На месте происшествия работают оперативные службы, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Подомовой обход продолжается.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Накануне в Белгородской области шесть районов попали под обстрелы ВСУ. Под огнём был в том числе Валуйский горокруг. В результате обстрела столицы муниципалитета пострадали восемь человек, один из них — ребёнок. Разрушения выявили в 61 квартире и 18 частных домах.