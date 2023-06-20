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Два частных дома пострадали при обстреле Леоновки в Белгородской области

20 июня 2023, 12:56
Фото: 1MI
Повреждения получили окна и кровля, задело заборы и хозпостройку. На месте происшествия проводится подомовой обход, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Хутор Леоновка в Валуйском горокруге попал под обстрел ВСУ. Пострадали два частных дома. От осколков снарядов повреждены окна, кровля, фасады, заборы и хозпостройка.

На месте происшествия работают оперативные службы, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Подомовой обход продолжается.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Накануне в Белгородской области шесть районов попали под обстрелы ВСУ. Под огнём был в том числе Валуйский горокруг. В результате обстрела столицы муниципалитета пострадали восемь человек, один из них — ребёнок. Разрушения выявили в 61 квартире и 18 частных домах.

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Дома#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Валуйский горокруг#Леоновка#Вячеслав Гладков
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