Стало известно о состоянии ребёнка после обстрела Валуек

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
19 июня под обстрел ВСУ попал город Валуйки. В результате пострадали семь человек. Среди них один ребёнок. Как сообщил Иконников, ребёнок находится в состоянии средней степени тяжести. У него перелом ключицы. В настоящее время его доставляют в детскую областную клиническую больницу.
При этом необходимости отправлять несовершеннолетнего в Москву нет. Иконников заверил, что операция несложная.
Ещё шесть человек получили лёгкие ранения. Им потребуется амбулаторное лечение. Они находятся под наблюдением у врачей Валуйской ЦРБ.
Напомним, в Валуйки прилетело 40 ствольных снарядов и 14 - из РСЗО. Под обстрелом также был соцгородок.