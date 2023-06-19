Стало известно о состоянии ребёнка после обстрела Валуек

19 июня под обстрел ВСУ попал город Валуйки. В результате пострадали семь человек. Среди них один ребёнок. Как сообщил Иконников, ребёнок находится в состоянии средней степени тяжести. У него перелом ключицы. В настоящее время его доставляют в детскую областную клиническую больницу.