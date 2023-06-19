Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Изображение материала

Стало известно о состоянии ребёнка после обстрела Валуек

19 июня 2023, 06:29
Фото: 1MI

Пострадавшего при обстреле Валуек ребёнка перевозят в больницу в Белгороде

Подробнее сообщил руководитель регионального минздрава Андрей Иконников. В настоящее время ребёнка доставляют в детскую областную больницу.
Сюжет
Обстрел

19 июня под обстрел ВСУ попал город Валуйки. В результате пострадали семь человек. Среди них один ребёнок. Как сообщил Иконников, ребёнок находится в состоянии средней степени тяжести. У него перелом ключицы. В настоящее время его доставляют в детскую областную клиническую больницу.

При этом необходимости отправлять несовершеннолетнего в Москву нет. Иконников заверил, что операция несложная.

Ещё шесть человек получили лёгкие ранения. Им потребуется амбулаторное лечение. Они находятся под наблюдением у врачей Валуйской ЦРБ.

Напомним, в Валуйки прилетело 40 ствольных снарядов и 14 - из РСЗО. Под обстрелом также был соцгородок.

Валуйки в Белгородской области попали под сильный обстрел: фото очевидцев
Узнать подробнее
Читайте также:
При обстреле Валуйского округа пострадали ребёнок и шесть взрослыхУтром под обстрелом ВСУ оказались два населённых пункта Белгородской областиВечером два белгородских села попали под обстрел ВСУ
#Кристина Семенчук#Обстрел#Валуйки#Пострадавшие#СВО#Медики#Приграничье#Спецоперация#Валуйский горокруг#Андрей иконников
Подпишитесь
При обстреле Валуйского округа пострадали ребёнок и шесть взрослых
Сегодня, 05:17
Валуйки обстреляли из ствольной артиллерии и РСЗО
Сегодня, 06:22
«Оголяем» все муниципалитеты: в другие регионы из Шебекино уехали 87 бюджетников
Сегодня, 07:47
Гладков рассказал, в каком формате начнётся новый учебный год в Белгородской области
Сегодня, 06:32
Одиннадцать крупных предприятий пострадали после обстрелов Шебекинского горокруга
Сегодня, 06:51