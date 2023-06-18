Вечером два белгородских села попали под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
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Сегодня, 18 июня, в 19:52 и 19:53 РСЧС разослали СМС-оповещения жителям нескольких сёл с предупреждениями об обстрелах. Обстрелу со стороны ВСУ подверглись сёла Безлюдовка и Графовка Шебекинского округа. Белгородцев попросили срочно спрятаться в укрытия.
Официальной информации о последствиях обстрелов пока не поступало.
Это уже не первый обстрел Белгородской области за сутки: под огнём также находились сёла Муром и Терезовка Шебекинского округа. Кроме того, об обстрелах дважды за сегодняшний день предупреждали жителей села Козинка Грайворонского округа.
Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о беспилотнике, который в селе Новопетровка Валуйского округа скинул три взрывных устройства. По известным данным, пострадавших нет, однако повреждения получили трактор и один легковой автомобиль с прицепом.