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При обстреле Валуйского округа пострадали ребёнок и шесть взрослых

19 июня 2023, 05:17
Фото: 1MI
У всех ранения средней и лёгкой степени тяжести, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Утром 19 июня под обстрел ВСУ попал город Валуйки. Жители услышали громкие звуки ещё в 06:04, а в 06:37 им пришли СМС-оповещения от РСЧС с просьбой спрятаться в укрытия. Telegram-каналы публиковали фотографии с последствиями обстрела и сообщали об одной пострадавшей.

Позже, в 08:04, информации об обстреле подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона сообщил, что при обстреле ранены семь человек.

По предварительным данным, пострадали 7 человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина — у него закрытая черепно-мозговая травма — и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией. У всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Бригады скорой помощи доставили их в Центральную районную больницу. Еще два человека обратились за медицинской помощью самостоятельно — у них легкие осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Всего повреждения зафиксировали в пяти многоквартирных и четырёх частных домах: выбиты окна и посечены фасады. На одном из участков загорелась хозпостройка.

Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
Утром под обстрелом ВСУ оказались два населённых пункта Белгородской области
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