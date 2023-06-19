При обстреле Валуйского округа пострадали ребёнок и шесть взрослых

Утром 19 июня под обстрел ВСУ попал город Валуйки. Жители услышали громкие звуки ещё в 06:04, а в 06:37 им пришли СМС-оповещения от РСЧС с просьбой спрятаться в укрытия. Telegram-каналы публиковали фотографии с последствиями обстрела и сообщали об одной пострадавшей.