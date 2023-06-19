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Утром под обстрелом ВСУ оказались два населённых пункта Белгородской области

19 июня 2023, 05:10
Фото: Telegram-канал "Валуйки Сити"
СМС-оповещения получили жители города Валуйки и села Графовка Краснояружского района.
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Обстрел

Сегодня, 19 июня, СМС-оповещения об обстрелах РСЧС разослали жителям нескольких населённых пунктов. В 05:39 в укрытия попросили спрятаться жителей села Графовка Краснояружского района. Информации о последствиях обстрела этого населённого пункта пока нет.

Позже, в 06:37 СМС-оповещения также получили жители города Валуйки. Однако валуйчане сообщали, что обстрел города начался ещё в 06:04, уведомления же им пришли на полчаса позже.

В интернете уже появляются кадры с последствиями обстрела Валуек. Также Telegram-канал Mash сообщил об одной пострадавшей, однако официальной информации о последствиях обстрела ещё нет.

Фото: Telegram-канал "Валуйки Сити"
Вечером два белгородских села попали под обстрел ВСУ
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#РСЧС#СМС-оповещение#Происшествия#Обстрел#Краснояружский район#Валуйки
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