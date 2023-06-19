Утром под обстрелом ВСУ оказались два населённых пункта Белгородской области

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Сегодня, 19 июня, СМС-оповещения об обстрелах РСЧС разослали жителям нескольких населённых пунктов. В 05:39 в укрытия попросили спрятаться жителей села Графовка Краснояружского района. Информации о последствиях обстрела этого населённого пункта пока нет.
Позже, в 06:37 СМС-оповещения также получили жители города Валуйки. Однако валуйчане сообщали, что обстрел города начался ещё в 06:04, уведомления же им пришли на полчаса позже.
В интернете уже появляются кадры с последствиями обстрела Валуек. Также Telegram-канал Mash сообщил об одной пострадавшей, однако официальной информации о последствиях обстрела ещё нет.