Валуйки обстреляли из ствольной артиллерии и РСЗО

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, 19 июня под сильный обстрел попал город Валуйки. По информации руководителя муниципалитета Алексея Дыбова, атака началась в 06:30. Прилетело 40 ствольных снарядов и 14 - из РСЗО. Подвергся обстрелу соцгородок.
Первоначально было известно о пяти раненых. Позже за помощью обратились ещё два человека. Среди них один ребёнок. У него травма головы и перелом ключицы.
Дыбов добавил, что повреждена одна подстанция. Полностью восстановить электроэнергию планируют до 17:00.
Утром начался обход домовладений. Бригады заделывают плёнкой окна. Также пострадал транспорт. Независимый оценщик производит оценку.