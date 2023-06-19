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Валуйки обстреляли из ствольной артиллерии и РСЗО

19 июня 2023, 06:22
Фото: Bel.ru
Пострадали семь человек. Среди них ребёнок. Подробнее стало известно в ходе оперсовещания правительства Белгородской области.
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Обстрел

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, 19 июня под сильный обстрел попал город Валуйки. По информации руководителя муниципалитета Алексея Дыбова, атака началась в 06:30. Прилетело 40 ствольных снарядов и 14 - из РСЗО. Подвергся обстрелу соцгородок.

Первоначально было известно о пяти раненых. Позже за помощью обратились ещё два человека. Среди них один ребёнок. У него травма головы и перелом ключицы.

Дыбов добавил, что повреждена одна подстанция. Полностью восстановить электроэнергию планируют до 17:00.

Утром начался обход домовладений. Бригады заделывают плёнкой окна. Также пострадал транспорт. Независимый оценщик производит оценку.

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#Валуйки#Обстрел#РЗСО#СВО#ВСУ#Спецоперация#Валуйский горокруг#Алексей дыбов#Вячеслав Гладков#Кристина Семенчук
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