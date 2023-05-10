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Стали известны подробности истории со взрывом гранаты в центре Валуек

10 мая 2023, 13:28
Фото: 1MI

Бросившего гранату белгородца заключили под стражу на два месяца

Мужчина взорвал гранату в центре Валуек после ссоры со знакомым. Жителя региона обвиняют сразу по нескольким статьям, сообщает Валуйский районный суд.
Сюжет
Суд

Белгородца, бросившего гранату в центре Валуек, заключили под стражу по решению суда. Мужчина взорвал боевую гранату после ссоры со знакомым. Произошло это 4 мая.

Как сообщает районный суд, меру пресечения белгородцу избрали 7 мая. Под стражей обвиняемый проведёт ближайшие два месяца.

Мужчину обвиняют в совершении сразу нескольких преступлений (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ — незаконное приобретение, хранение взрывных устройств, ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство).

Напомним, задержали жителя региона 5 мая. В день происшествия в городе прогремел взрыв. Мужчина бросил гранату и скрылся. Никто не пострадал.

Мужчину, бросившего гранату в Белгородской области, задержали
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Валуйский горокруг#Суд#Происшествия#Граната#Преступления#Заключение под стражу#Мера пресечения#Валуйки
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