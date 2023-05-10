Стали известны подробности истории со взрывом гранаты в центре Валуек

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Белгородца, бросившего гранату в центре Валуек, заключили под стражу по решению суда. Мужчина взорвал боевую гранату после ссоры со знакомым. Произошло это 4 мая.
Как сообщает районный суд, меру пресечения белгородцу избрали 7 мая. Под стражей обвиняемый проведёт ближайшие два месяца.
Мужчину обвиняют в совершении сразу нескольких преступлений (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ — незаконное приобретение, хранение взрывных устройств, ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство).
Напомним, задержали жителя региона 5 мая. В день происшествия в городе прогремел взрыв. Мужчина бросил гранату и скрылся. Никто не пострадал.