Два человека ранены при обстреле посёлка в Курской области

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях, что сегодня, 18 июня, обстрелу подвергся посёлок Глушково. В результате обстрела осколочные ранения получили два местных жителя.
Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Роман Старовойт, губернатор Курской области
Всего насчитали более 16 прилётов. Повреждены дома и несколько магазинов в районе рынка.