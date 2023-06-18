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Два человека ранены при обстреле посёлка в Курской области

18 июня 2023, 17:03
Фото: 1MI
Пострадавших доставили в медицинское учреждение, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Сюжет
Обстрел

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях, что сегодня, 18 июня, обстрелу подвергся посёлок Глушково. В результате обстрела осколочные ранения получили два местных жителя.

Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Роман Старовойт, губернатор Курской области

Всего насчитали более 16 прилётов. Повреждены дома и несколько магазинов в районе рынка.

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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Пострадавшие#Происшествия#Обстрел#СВО#Курская область#Роман Старовойт
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