Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Изображение материала

Валуйки в Белгородской области попали под сильный обстрел: фото очевидцев

19 июня 2023, 06:24
Фото: "Валуйки Сити"

В Сети появились новые фото последствий обстрела Валуек

Как сообщили местные жители в соцсетях, огонь по городу ВСУ вели примерно с шести часов утра. Известно о семи пострадавших, один из них — ребёнок.
Сюжет
Обстрел

Утром 19 июня ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области. Уведомления об опасности от МЧС белгородцам стали приходить в районе 6:30–6:40, однако местные жители в соцсетях пишут, что обстрел начался раньше.

Горожане публикуют фото с места обстрела. Видно, что повреждения получили машины, есть разрушения в домах.

По официальным данным, пострадали семь человек, один из них — ребёнок. Повреждения есть в пяти многоквартирных домах и четырёх частных.

Валуйки не в первый раз попадают под обстрел с начала СВО. В результате одного из таких происшествий в ноябре погиб мужчина, получили травмы двое жителей — мужчина и женщина.

Фото: Telegram-канал "Радар Белгород"
При обстреле Валуйского округа пострадали ребёнок и шесть взрослых
Узнать подробнее
Читайте также:
Утром под обстрелом ВСУ оказались два населённых пункта Белгородской областиВечером два белгородских села попали под обстрел ВСУДва человека ранены при обстреле посёлка в Курской области
#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Валуйский горокруг#Валуйки#Инна Рогова
Подпишитесь
При обстреле Валуйского округа пострадали ребёнок и шесть взрослых
Сегодня, 05:17
Стало известно о состоянии ребёнка после обстрела Валуек
Сегодня, 06:29
Валуйки обстреляли из ствольной артиллерии и РСЗО
Сегодня, 06:22
«Оголяем» все муниципалитеты: в другие регионы из Шебекино уехали 87 бюджетников
Сегодня, 07:47
Гладков рассказал, в каком формате начнётся новый учебный год в Белгородской области
Сегодня, 06:32
Одиннадцать крупных предприятий пострадали после обстрелов Шебекинского горокруга
Сегодня, 06:51