Валуйки в Белгородской области попали под сильный обстрел: фото очевидцев

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Утром 19 июня ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области. Уведомления об опасности от МЧС белгородцам стали приходить в районе 6:30–6:40, однако местные жители в соцсетях пишут, что обстрел начался раньше.
Горожане публикуют фото с места обстрела. Видно, что повреждения получили машины, есть разрушения в домах.
По официальным данным, пострадали семь человек, один из них — ребёнок. Повреждения есть в пяти многоквартирных домах и четырёх частных.
Валуйки не в первый раз попадают под обстрел с начала СВО. В результате одного из таких происшествий в ноябре погиб мужчина, получили травмы двое жителей — мужчина и женщина.