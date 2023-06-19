В результате обстрела Валуек повреждена 61 квартира и 18 частных домов

Posted Сегодня, 20:16
Published Сегодня, 20:16
Modified Сегодня, 20:18
Updated Сегодня, 20:18
По данным губернатора, по предварительным оценкам, в результате обстрела Валуек 19 июня повреждения выявили в семи многоквартирных домах — 61 квартире. Разрушения зафиксировали в 18 домах частного сектора. Также повреждены 33 автомобиля.
Комиссии продолжат завтра с утра подомовой обход и фиксацию повреждений. По восстановлению — выделили дополнительные бригады. В ближайшее время постараемся, как всегда, замерить, изготовить и сделать.
Вячеслав Гладков
Напомним, под огонь ВСУ Валуйки попали ранним утром. Пострадали восемь человек, в том числе один ребёнок. У него перелом ключицы. Ребёнок находился в состоянии средней степени тяжести.
Как сообщил Гладков, семья мальчика выжила чудом. Дом придётся строить заново.
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