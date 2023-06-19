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Сельхозпредприятие пострадало при новом обстреле Валуйского горокруга

19 июня 2023, 14:29
Фото: 1MI

ВСУ обстреляли Соболевку в Белгородской области

Повреждения получила кровля складского помещения. Подомовой обход продолжается, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Соболевку в Валуйском горокруге обстреляли из ствольной артиллерии. Пострадало сельскохозяйственное предприятие — повреждения получила кровля складского помещения.

Раненых среди мирных жителей нет. Подомовой обход продолжается.

Напомним, что утром 19 июня ВСУ обстреляли Валуйки. Сообщалось о восьмерых пострадавших, один из них — ребёнок. Повреждения получили пять МКД, четыре частных дома, три машины. По городу выпустили 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов «Града».

Помимо этого, под обстрел ранее попала Вериговка — обошлось без пострадавших и разрушений. Над Новопетровкой сбросили с дронов три взрывных устройства — повреждено две машины.

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#Инна Рогова#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Сельхозпредприятие#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Валуйский горокруг#Соболевка#Вячеслав Гладков
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