Сельхозпредприятие пострадало при новом обстреле Валуйского горокруга

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Соболевку в Валуйском горокруге обстреляли из ствольной артиллерии. Пострадало сельскохозяйственное предприятие — повреждения получила кровля складского помещения.
Раненых среди мирных жителей нет. Подомовой обход продолжается.
Напомним, что утром 19 июня ВСУ обстреляли Валуйки. Сообщалось о восьмерых пострадавших, один из них — ребёнок. Повреждения получили пять МКД, четыре частных дома, три машины. По городу выпустили 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов «Града».
Помимо этого, под обстрел ранее попала Вериговка — обошлось без пострадавших и разрушений. Над Новопетровкой сбросили с дронов три взрывных устройства — повреждено две машины.