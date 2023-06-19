Сельхозпредприятие пострадало при новом обстреле Валуйского горокруга

Напомним, что утром 19 июня ВСУ обстреляли Валуйки. Сообщалось о восьмерых пострадавших, один из них — ребёнок. Повреждения получили пять МКД, четыре частных дома, три машины. По городу выпустили 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов «Града».