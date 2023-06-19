Валуйчане пожаловались губернатору на позднее оповещение об обстреле и плохие подвалы

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
К губернатору обратилась белгородка Марина. Она попросила проинспектировать работу Валуйской администрации при обстрелах, а также проверить их действия при работе с местным населением.
Сегодня наш город был подвержен обстрелам. Сообщения людям поступили спустя час. Сирена не работала. Администрация города с сентября создала чат для оповещения жителей Валуек. Знаете, сколько раз там оповестили? Ноль! Позорище! Создали группу для галочки.
Марина
Ещё одна местная жительница Альбина рассказала, что в подвалах нет воды и скамеек спустя полтора года после начала СВО.
Просто стояли кучкой. Хоть свет был.
Альбина
Гладков сообщил, что только въехал на территорию муниципалитета и пообещал в вечернем сообщении рассказать по поводу оповещения, состояния подвалов, разрушений и восстановлений.
На оповещение в Валуйках пожаловались и читатели Бел.Ру. Подробнее — в нашем Telegram-канале.