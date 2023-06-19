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Валуйчане пожаловались губернатору на позднее оповещение об обстреле и плохие подвалы

19 июня 2023, 16:41
Фото: Bel.ru
Обращения поступили в ходе прямой линии. Глава региона Вячеслав Гладков пообещал всё выяснить и сообщить позже.
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Обстрел

К губернатору обратилась белгородка Марина. Она попросила проинспектировать работу Валуйской администрации при обстрелах, а также проверить их действия при работе с местным населением.

Сегодня наш город был подвержен обстрелам. Сообщения людям поступили спустя час. Сирена не работала. Администрация города с сентября создала чат для оповещения жителей Валуек. Знаете, сколько раз там оповестили? Ноль! Позорище! Создали группу для галочки.
Марина

Ещё одна местная жительница Альбина рассказала, что в подвалах нет воды и скамеек спустя полтора года после начала СВО.

Просто стояли кучкой. Хоть свет был.
Альбина

Гладков сообщил, что только въехал на территорию муниципалитета и пообещал в вечернем сообщении рассказать по поводу оповещения, состояния подвалов, разрушений и восстановлений.

На оповещение в Валуйках пожаловались и читатели Бел.Ру. Подробнее — в нашем Telegram-канале.

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#Кристина Семенчук#Громкоговоритель#Оповещение#Жалобы#Подвал#Валуйки#Обстрел#СВО#Общество#Валуйский горокруг#Губернатор#Вячеслав Гладков
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