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Гладков: Семья пострадавшего при обстреле Валуек мальчика выжила чудом

19 июня 2023, 19:59
Фото: 1MI

Гладков рассказал о семье пострадавшего при обстреле Валуек мальчика

Глава региона Вячеслав Гладков встретился с папой ребёнка. Мужчина также получил травмы. Подробнее губернатор сообщил в своих соцсетях.
Сюжет
СВО

Как напомнил глава региона, ранним утром 19 июля Валуйки обстреляли из РСЗО «Град» и артиллерии. Пострадали восемь человек. Среди них ребёнок.

Гладков встретился с папой мальчика, у которого был диагностирован перелом ключицы.

Чудом выжили. Дом, конечно, нужно строить заново.
Вячеслав Гладков

Что касается папы, его с ушибами головы отправили на амбулаторное лечение, а ребёнок сейчас находится в детской областной больнице под наблюдением врачей.

Глядя на дом, точнее, на то, что он него осталось, понимаешь: точно чудом спаслись.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Валуйки#ВСУ#СВО#Обстрел#Спецоперация#Губернатор#Валуйский горокруг#Вячеслав Гладков
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