Гладков: Семья пострадавшего при обстреле Валуек мальчика выжила чудом

Posted Сегодня, 19:59
Published Сегодня, 19:59
Modified Сегодня, 20:01
Updated Сегодня, 20:01
Как напомнил глава региона, ранним утром 19 июля Валуйки обстреляли из РСЗО «Град» и артиллерии. Пострадали восемь человек. Среди них ребёнок.
Гладков встретился с папой мальчика, у которого был диагностирован перелом ключицы.
Чудом выжили. Дом, конечно, нужно строить заново.
Вячеслав Гладков
Что касается папы, его с ушибами головы отправили на амбулаторное лечение, а ребёнок сейчас находится в детской областной больнице под наблюдением врачей.
Глядя на дом, точнее, на то, что он него осталось, понимаешь: точно чудом спаслись.
Вячеслав Гладков