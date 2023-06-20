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ВСУ пытались атаковать белгородское приграничье с помощью беспилотников

20 июня 2023, 09:30
Фото: Bel.ru

Шесть районов в Белгородской области попали под обстрелы ВСУ

В минувший понедельник под обстрел попали Белгородский, Волоконовский, Краснояружский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский горокруга. Информацию о нанесённых ударах опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

19 июня 23 прилёта зафиксировали по селу Солнцевка Белгородского района. В Журавлёвке с беспилотника сбросили две мины и гранату. Обошлось без последствий.

В Валуйском горокруге из РСЗО обстреляли хутор Михайловка. Зафиксировано 15 прилётов. Пострадавших и разрушений нет. По селу Соболевка выпустили артиллерийский снаряд. Никто не пострадал, однако повреждения получила кровля складского помещения сельхозпредприятия.

В Волоконовском районе из миномёта обстреляли окраину хутора Старый — зафиксировано 15 прилётов. Ещё 15 артиллерийских снарядов выпущено по окраине села Тишанка. Обошлось без разрушений и пострадавших.

10 миномётных снарядов выпустили по окраине села Сподарюшино, ещё пять — по окраине посёлка Горьковский, три — по селу Пороз. Пострадавших нет. В селе Пороз выявили незначительные повреждения в трёх частных домах — посечены фасады и крыши, выбиты окна.

В Краснояружском районе четыре прилёта зафиксировали по окраине села Репяховка. Ещё два миномётных и три артиллерийских снаряда выпустили по окраине села Вязовое. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Девять миномётных снарядов пришлось по хутору Балки Шебекинского округа. Никто не пострадал, однако повреждены линия электропередачи и остекление в одном из частных домов. Шесть прилётов из миномёта зафиксировали в селе Середа. Кроме того, с БПЛА сбросили два взрывных устройства. Никто не пострадал, разрушений нет.

Пять миномётных снарядов выпустили по МАПП «Шебекино». В селе Муром с беспилотника сброшено взрывное устройство. Разрушений и пострадавших нет.

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