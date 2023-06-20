ВСУ пытались атаковать белгородское приграничье с помощью беспилотников

Девять миномётных снарядов пришлось по хутору Балки Шебекинского округа. Никто не пострадал, однако повреждены линия электропередачи и остекление в одном из частных домов. Шесть прилётов из миномёта зафиксировали в селе Середа. Кроме того, с БПЛА сбросили два взрывных устройства. Никто не пострадал, разрушений нет.