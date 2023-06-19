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«Первое ощущение — надо бежать в подвал»: очевидцы рассказали об обстреле Валуек

19 июня 2023, 12:13
Фото: "Валуйки Сити"

Белгородцы рассказали журналистам об обстреле Валуек

На месте происшествия побывал корреспондент «Известий». Сейчас в городе работают следователи и коммунальщики. На кадрах — повреждённый дом и машины.
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Обстрел

Корреспондент показал повреждённый трёхэтажный дом с разбитыми окнами и посечёнными стенами. Один из автомобилей взрывной волной подкинуло на рядом припаркованную машину.

Подробности обстрела рассказал владелец подлетевшего авто: «Мы спали, проснулись. Очень сильные хлопки были. Побежали в ванную, где нет окон. Там находились. Потом жена вышла, услышала сильный хлопок. Выбегаем — всё в пыли. Стресс такой! Машина моя была на месте, а теперь в таком состоянии. Купил давно, но она у меня люкс была».

Сейчас на месте работают следователи, оценивают повреждения, также к работе приступили коммунальщики.

Первое моё ощущение — надо бежать в подвал. Я на эмоциях выскочила, забрала ребёнка, мы вместе побежали.
рассказала местная жительница

Напомним, что во время обстрела пострадали восемь человек. Город обстреливали «Градами» и артиллерийскими снарядами.

Число пострадавших от обстрела в Валуйках увеличилось до восьми человек
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