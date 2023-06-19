«Первое ощущение — надо бежать в подвал»: очевидцы рассказали об обстреле Валуек

Подробности обстрела рассказал владелец подлетевшего авто: «Мы спали, проснулись. Очень сильные хлопки были. Побежали в ванную, где нет окон. Там находились. Потом жена вышла, услышала сильный хлопок. Выбегаем — всё в пыли. Стресс такой! Машина моя была на месте, а теперь в таком состоянии. Купил давно, но она у меня люкс была».