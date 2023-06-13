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Под Белгородом в результате работы ПВО осколками посекло автомобиль

13 июня 2023, 09:42
Фото: Bel.ru
Произошло это в Разумном. Обстрелы Белгородской области не прекращаются, зафиксированы повреждения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В Разумном в результате работы ПВО осколками посекло автомобиль. О том, что в посёлке было громко, жители сообщили около полуночи.

В Белгородском районе за минувшие сутки под обстрел также попали Журавлёвка и Наумовка: по ним выпустили 16 и три артиллерийских снарядов соответственно. Обошлось без пострадавших и разрушений. Отметим, что в Журавлёвке и Наумовке действует режим ЧС.

По Шебекинскому горокругу за день выпустили 37 боеприпасов. ВСУ били по Новой Таволжанке, Мурому, Красному, Белянке, Первомайскому, хутору Панков, а также по МАПП «Шебекино». Пострадавших и разрушений нет.

Ещё одно происшествие зафиксировали в Валуйском горокруге. ВСУ сбросили с беспилотников три гранаты над селом Вериговка. По информации главы региона, пострадавших и разрушений нет.

Помимо этого, ВСУ накануне обстреляли Дроновку в Грайворонском горокруге и Вязовое в Краснояружском районе. В населённых пунктах зафиксировали повреждения.

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