Под Белгородом в результате работы ПВО осколками посекло автомобиль

В Белгородском районе за минувшие сутки под обстрел также попали Журавлёвка и Наумовка: по ним выпустили 16 и три артиллерийских снарядов соответственно. Обошлось без пострадавших и разрушений. Отметим, что в Журавлёвке и Наумовке действует режим ЧС.