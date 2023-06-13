Под Белгородом в результате работы ПВО осколками посекло автомобиль

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В Разумном в результате работы ПВО осколками посекло автомобиль. О том, что в посёлке было громко, жители сообщили около полуночи.
В Белгородском районе за минувшие сутки под обстрел также попали Журавлёвка и Наумовка: по ним выпустили 16 и три артиллерийских снарядов соответственно. Обошлось без пострадавших и разрушений. Отметим, что в Журавлёвке и Наумовке действует режим ЧС.
По Шебекинскому горокругу за день выпустили 37 боеприпасов. ВСУ били по Новой Таволжанке, Мурому, Красному, Белянке, Первомайскому, хутору Панков, а также по МАПП «Шебекино». Пострадавших и разрушений нет.
Ещё одно происшествие зафиксировали в Валуйском горокруге. ВСУ сбросили с беспилотников три гранаты над селом Вериговка. По информации главы региона, пострадавших и разрушений нет.
Помимо этого, ВСУ накануне обстреляли Дроновку в Грайворонском горокруге и Вязовое в Краснояружском районе. В населённых пунктах зафиксировали повреждения.