Выплаты пострадавшим при обстрелах белгородцам предложили сделать регулярными

В конце мая и начале июня приграничные районы Белгородской области подверглись массированным обстрелам ВСУ, на территорию России проникали диверсионно-разведывательные группы. В результате многие покинули свои дома и уехали в другие районы Белгородской области или за пределы региона. На сегодня в Шебекино остаются жить около 2700 человек. Население города при этом составляло 40 тысяч.