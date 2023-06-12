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Выплаты пострадавшим при обстрелах белгородцам предложили сделать регулярными

12 июня 2023, 08:02
Фото: 1MI

В Госдуме предложили ввести регулярные выплаты пострадавшим белгородцам

Речь идёт о тех, кто вынужденно покинул свои дома из-за обстрелов со стороны Украины.
Сюжет
СВО

В эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что эвакуированным из белгородского приграничья людям нужна финансовая и психологическая поддержка на регулярной основе. Нилов считает, что нужно рассмотреть возможность помощи жителям Белгородской области на федеральном уровне.

Люди оказались в очень непростой ситуации. Не могут жить в своих домах, у кого-то дома разрушены.
Ярослав Нилов

Депутат считает, что выплаты должны быть регулярными, потому что многие потеряли не только жильё, но и работу. Он также предложил расширить меру по кредитным каникулам для пострадавших от обстрелов на федеральный уровень.

В конце мая и начале июня приграничные районы Белгородской области подверглись массированным обстрелам ВСУ, на территорию России проникали диверсионно-разведывательные группы. В результате многие покинули свои дома и уехали в другие районы Белгородской области или за пределы региона. На сегодня в Шебекино остаются жить около 2700 человек. Население города при этом составляло 40 тысяч.

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#Евгений Грицков#Пострадавшие от обстрелов#Денежные выплаты#Депутат госдумы#Общество#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Грайворонский горокруг
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