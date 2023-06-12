Выплаты пострадавшим при обстрелах белгородцам предложили сделать регулярными

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
В эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что эвакуированным из белгородского приграничья людям нужна финансовая и психологическая поддержка на регулярной основе. Нилов считает, что нужно рассмотреть возможность помощи жителям Белгородской области на федеральном уровне.
Люди оказались в очень непростой ситуации. Не могут жить в своих домах, у кого-то дома разрушены.
Ярослав Нилов
Депутат считает, что выплаты должны быть регулярными, потому что многие потеряли не только жильё, но и работу. Он также предложил расширить меру по кредитным каникулам для пострадавших от обстрелов на федеральный уровень.
В конце мая и начале июня приграничные районы Белгородской области подверглись массированным обстрелам ВСУ, на территорию России проникали диверсионно-разведывательные группы. В результате многие покинули свои дома и уехали в другие районы Белгородской области или за пределы региона. На сегодня в Шебекино остаются жить около 2700 человек. Население города при этом составляло 40 тысяч.