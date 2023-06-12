ВСУ обстреляли из миномётов белгородскую Дроновку

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о последствиях утреннего обстрела села Дроновка в белгородском приграничье. От взрывов миномётных снарядов незначительные повреждения получил частный дом — осколками посекло фасад и выбило стёкла в окнах. Пострадавших нет.
Ранее в День России ВСУ обстреляли село в Краснояружском районе. Пострадали сенохранилище и хозяйственные постройки на территории сельскохозяйственного предприятия. Также поступали сообщения об обстреле села Муром в Шебекинском горокруге. О последствиях не сообщалось.