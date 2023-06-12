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ВСУ обстреляли из миномётов белгородскую Дроновку

12 июня 2023, 11:20
Фото: Bel.ru
Село в Грайворонском горокруге 12 июня попало под обстрел со стороны Украины.
Сюжет
СВО

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о последствиях утреннего обстрела села Дроновка в белгородском приграничье. От взрывов миномётных снарядов незначительные повреждения получил частный дом — осколками посекло фасад и выбило стёкла в окнах. Пострадавших нет.

Ранее в День России ВСУ обстреляли село в Краснояружском районе. Пострадали сенохранилище и хозяйственные постройки на территории сельскохозяйственного предприятия. Также поступали сообщения об обстреле села Муром в Шебекинском горокруге. О последствиях не сообщалось.

В День России ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в белгородском приграничье
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#Обстрел ВСУ#Приграничье#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Евгений Грицков
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