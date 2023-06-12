ВСУ обстреляли из миномётов белгородскую Дроновку

Ранее в День России ВСУ обстреляли село в Краснояружском районе. Пострадали сенохранилище и хозяйственные постройки на территории сельскохозяйственного предприятия. Также поступали сообщения об обстреле села Муром в Шебекинском горокруге. О последствиях не сообщалось.