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В День России ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в белгородском приграничье

12 июня 2023, 08:34
Фото: Bel.ru
12 июня первой целью для обстрелов со стороны Украины стало село Вязовое в Краснояружском районе. Следом под обстрел попала Дроновка под Грайвороном.
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СВО

Утром понедельника украинские формирования обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе. Снаряда взорвались на окраине населённого пункта. Пострадавших нет, но взрывы повредили сенохранилище и другие хозяйственные постройки на сельскохозяйственном предприятии.

Оперативные службы и аварийные бригады выехали на место, последствия уточняются, сообщил Вячеслав Гладков.

В 11 часов под обстрел попало и село Дроновка в Грайворонском городском округе. Жители получили РСЧС-сообщения с просьбой спрятаться в укрытия. О последствиях на данный момент не известно.

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#Приграничье#Обстрел ВСУ#Происшествия#СВО#Обстрел#Белгородская область#Краснояружский район#Евгений Грицков
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