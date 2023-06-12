В День России ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Утром понедельника украинские формирования обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе. Снаряда взорвались на окраине населённого пункта. Пострадавших нет, но взрывы повредили сенохранилище и другие хозяйственные постройки на сельскохозяйственном предприятии.
Оперативные службы и аварийные бригады выехали на место, последствия уточняются, сообщил Вячеслав Гладков.
В 11 часов под обстрел попало и село Дроновка в Грайворонском городском округе. Жители получили РСЧС-сообщения с просьбой спрятаться в укрытия. О последствиях на данный момент не известно.