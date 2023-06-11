Хозяйка пострадавшего из-за обстрелов соболя просит зоопарк помочь ей его вернуть

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
В белгородском зоопарке накануне сообщили о появлении нового животного — соболя Симбы. Он был домашним и жил в Шебекино до тех пор, пока город не начали интенсивно обстреливать каждый день.
Симба пострадал во время одного из обстрелов. Хозяйке удалось его спасти, рана уже затянулась.
Хозяйка Симбы объяснила, почему ей пришлось передать питомца в зоопарк. Обращение женщины опубликовал Telegram-канал «Шёпот Шебекино».
Когда мы с мужем вывезли Симбу из-под обстрела, мы искали место жительства, но все риелторские агентства, узнав, что у нас животные, нам отказывали. Приютили нас наши родственники, но Симба жил шесть (!) дней в маленькой транспортировочный клетке, где он даже вытянуться во сне не мог, что для такого вольнолюбивого зверя недопустимо.
из обращения женщины
Как оказалось, соболя передали в зоопарк по договору дарения. Женщина добавила, что ей объяснили, что иных механизмов приёма животных у зоопарка нет. Жительница Шебекино признаётся, что выбор ей дался тяжело. Она отметила, что навещает Симбу, но общаться им можно, только когда он в вольере.
Помогите мне добиться хотя бы обещания от руководства зоопарка, что они мне ПРОДАДУТ моего ребёнка назад, когда Шебекино станет мирным городом. Я благодарна зоопарку: мой малыш там в безопасности, но так хочется, чтобы он вернулся в семью, где его все любят.
из обращения женщины