Хозяйка пострадавшего из-за обстрелов соболя просит зоопарк помочь ей его вернуть

Как оказалось, соболя передали в зоопарк по договору дарения. Женщина добавила, что ей объяснили, что иных механизмов приёма животных у зоопарка нет. Жительница Шебекино признаётся, что выбор ей дался тяжело. Она отметила, что навещает Симбу, но общаться им можно, только когда он в вольере.