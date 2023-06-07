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Закрытые подвалы и животные: участники белгородской самообороны рассказали о Шебекино

7 июня 2023, 08:26
Фото: Bel.ru

Белгородская самооборона помогает шебекинцам вывозить личные вещи

Снимки бойцы прислали в редакцию Бел.Ру. Участники белгородской самообороны отмечают, что люди звонят и просят помощи.

Представители белгородской самообороны помогают шебекинцам вывозить личные вещи из-под обстрелов. В состав группы по вывозу жителей вошли три бойца и два медика-женщины. Снимки, как это происходит, прислали Бел.Ру.

Выезды осуществляем ежедневно. Люди звонят, просят помощи, находят личные номера. Отказать сил нет, люди в отчаянии.
Участники белгородской самообороны
Фото: Bel.ru

За день оказать помощь удаётся трём-четырём семьям, ведь вещи приходится вывозить на легковом авто. При этом людей, которые просят о помощи, намного больше — поездки расписаны на неделю вперёд.

В целом обстановка в Шебекино неспокойная, звуки взрывов доносятся практически каждую минуту. Как рассказали Бел.Ру бойцы самообороны, на улицах людей нет.

Изредка встречаем местных, которых приходилось отгонять, мародёрничают. Люди там живут, их достаточно. Животных много (собак, кошек). Видимо, хозяева отпустили. Прилёты ежеминутные.
Участники белгородской самообороны

Но больше всего бойцов удивили закрытые подвалы.

Может, не везде они закрыты, но при обстреле мы забежали в подъезд, так как дверь в подвал была закрыта. Взяли у своих товарищей бронежилет и каску, чтобы гражданского обеспечить хоть какой-то защитой. При обстрелах мы были готовы спасти жизнь человека, даже рискуя собой.
Участники белгородской самообороны

Напомним, как ранее рассказал глава региона Вячеслав Гладков, в пунктах временного размещения в пяти муниципалитетах находятся более 8 000 жителей приграничных районов Белгородской области.

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