Белгородцы просят вывезти животных из шебекинского приюта в безопасное место

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Из-за неспокойной оперативной обстановки в Шебекинском округе многие жители приняли решение покинуть свои дома и уехать в безопасное место: к родственникам, друзьям или в пункты временного размещения. Однако такая возможность есть не у всех.
Как сообщила во время вечернего прямого эфира жительница Шебекинского городского округа, в приюте «Ангел» в селе Графовка находятся животные и двое человек. Люди не могут в одиночестве оставить животных, поэтому и уезжать из округа не будут. Но проблему можно решить, если перевезти приютских животных в безопасное место.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выслушал вопрос и сообщил, что о проблеме знают и продолжают работать в этом направлении.
Знаю о ситуации. До конца недели Юлия Щедрина должна этот вопрос решить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области