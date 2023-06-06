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Published Сегодня, 05:26

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Белгородцы просят вывезти животных из шебекинского приюта в безопасное место

6 июня 2023, 05:26
Фото: 1MI
Двое сотрудников приюта не могут бросить животных и уехать из округа, отметили в прямом эфире белгородцы.

Из-за неспокойной оперативной обстановки в Шебекинском округе многие жители приняли решение покинуть свои дома и уехать в безопасное место: к родственникам, друзьям или в пункты временного размещения. Однако такая возможность есть не у всех.

Как сообщила во время вечернего прямого эфира жительница Шебекинского городского округа, в приюте «Ангел» в селе Графовка находятся животные и двое человек. Люди не могут в одиночестве оставить животных, поэтому и уезжать из округа не будут. Но проблему можно решить, если перевезти приютских животных в безопасное место.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выслушал вопрос и сообщил, что о проблеме знают и продолжают работать в этом направлении.

Знаю о ситуации. До конца недели Юлия Щедрина должна этот вопрос решить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Животные#Александра Склярова#Приют#Приют для животных#Питомцы#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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