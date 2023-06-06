Белгородцы просят вывезти животных из шебекинского приюта в безопасное место

Как сообщила во время вечернего прямого эфира жительница Шебекинского городского округа, в приюте «Ангел» в селе Графовка находятся животные и двое человек. Люди не могут в одиночестве оставить животных, поэтому и уезжать из округа не будут. Но проблему можно решить, если перевезти приютских животных в безопасное место.