Соболя, пострадавшего при обстреле Шебекино, перевезли в белгородский зоопарк

Как рассказали в сообществе «Белгородский зоопарк», соболь Симба был домашним и жил в Шебекино, но из-за участившихся обстрелов семье пришлось уехать. Без травм не обошлось: животное ранило во время обстрела, но хозяйка сумела вывезти питомца и приняла решение передать его вместе с домиком и игрушками в белгородский зоопарк.