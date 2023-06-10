Соболя, пострадавшего при обстреле Шебекино, перевезли в белгородский зоопарк

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Как рассказали в сообществе «Белгородский зоопарк», соболь Симба был домашним и жил в Шебекино, но из-за участившихся обстрелов семье пришлось уехать. Без травм не обошлось: животное ранило во время обстрела, но хозяйка сумела вывезти питомца и приняла решение передать его вместе с домиком и игрушками в белгородский зоопарк.
На сегодняшний день рана почти затянулась, а соболь Симба привыкает к новому дому: первые два дня он отказывался от еды и на всех шипел. Стресс от пережитого оказался сильным, поэтому ветеринары дают новому обитателю успокоительные — курс продлится десять дней.
Познакомиться с Симбой уже можно, но сотрудники зоопарка очень просят посетителей не шуметь и не пугать животное.