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Соболя, пострадавшего при обстреле Шебекино, перевезли в белгородский зоопарк

10 июня 2023, 16:31
Фото: vk.com/belzoo31
Раньше соболь Симба был домашним, но хозяйка приняла решение передать животное в зоопарк. Видео с новым обитателем показали в группе «Белгородский зоопарк».
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Зоопарк

Как рассказали в сообществе «Белгородский зоопарк», соболь Симба был домашним и жил в Шебекино, но из-за участившихся обстрелов семье пришлось уехать. Без травм не обошлось: животное ранило во время обстрела, но хозяйка сумела вывезти питомца и приняла решение передать его вместе с домиком и игрушками в белгородский зоопарк.

На сегодняшний день рана почти затянулась, а соболь Симба привыкает к новому дому: первые два дня он отказывался от еды и на всех шипел. Стресс от пережитого оказался сильным, поэтому ветеринары дают новому обитателю успокоительные — курс продлится десять дней.

Познакомиться с Симбой уже можно, но сотрудники зоопарка очень просят посетителей не шуметь и не пугать животное.

Видео: vk.com/belzoo31
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