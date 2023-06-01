Сумки и животные в ПВР: как разместили жителей Шебекино и приграничья в Белгороде

Непосредственно койки оборудовали на нескольких этажах. На первом останавливаются семьи, которые успели взять с собой домашних питомцев. В основном, люди ехали с собаками и кошками. Последние были напуганы не меньше, чем их владельцы. Примечательно, что для животных в ПВР также приготовили еду и воду.