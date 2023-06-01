Сумки и животные в ПВР: как разместили жителей Шебекино и приграничья в Белгороде

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Первым ПВР в Белгороде начали заполнять на территории «Белгород-Арены». Он рассчитан на 1250 человек. Машины с людьми начали подъезжать ранним утром 1 июня. К обеду пункт был уже заполнен.
Перед входом в спортобъект проходит стандартная процедура проверки — охранники и рамки металлодетектора. Там же дежурят сотрудники правоохранительных органов и самообороны.
Затем, уже непосредственно в здании, начинается процедура регистрации всех тех, кому пришлось покинуть дома. Это жители Шебекино и приграничных населённых пунктов.
Белгородцы едут целыми семьями. Длинные вереницы очередей к волонтёрам, которые заполняют документы, тянутся от самого входа и заполняют свободное пространство в холле. Под ногами людей — сумки и чемоданы. На глазах — слёзы. Кто-то приехал налегке. Как, например, жительница Новой Таволжанки Лидия.
Кому-то пришлось оказывать медицинскую и психологическую помощь. Много детей и стариков. Также были инвалиды, которым помогали передвигаться волонтёры.
После регистрации людям предлагают перекусить в буфете. Здесь же в свободном доступе есть вода и зарядные устройства.
Непосредственно койки оборудовали на нескольких этажах. На первом останавливаются семьи, которые успели взять с собой домашних питомцев. В основном, люди ехали с собаками и кошками. Последние были напуганы не меньше, чем их владельцы. Примечательно, что для животных в ПВР также приготовили еду и воду.
Все остальные белгородцы разместились на других этажах «Белгород-Арены».
Для людей подготовили койки с постельным бельём: кто-то сразу заснул, кто-то сидел молча на кровати. Некоторые обсуждали произошедшее. Дети играли в телефонах, а взрослые задавали вопросы: «Как долго мы будем здесь находиться?» и «Когда мы сможем вернуться домой?».
Несколько жителей Шебекино признались журналистам Бел.Ру, что если бы в городе был свет, они бы не уехали. Другие же, зарегистрировавшись в ПВР, отправились на поиски квартиры.
В целом в ПВР царит атмосфера испуга, неопределённости и усталости. При рассказе о пережитых событиях у собеседников Бел.Ру на глазах появляются слёзы. Нам удалось пообщаться с несколькими жителями Шебекино и Новой Таволжанки. О происходящем из первых уст читайте в нашем материале.
Напомним, в ночь на 1 июня Шебекино подвергся массированному обстрелу. Некоторые местные жители стоят на выездах из города, но уехать не решаются. Всего для белгородцев организовали шесть пунктов временного размещения. При необходимости в Белгороде смогут принять более 3000 человек. Также ПВР организованы в других городах, например, Старом Осколе и Губкине.