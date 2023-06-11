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Первые пострадавшие от обстрелов белгородцы получили выплаты в 10 тысяч рублей

11 июня 2023, 07:27
Фото: 1MI
Речь идёт о единовременной выплате. Деньги, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, получили почти 19 тыс. человек. Глава региона объяснил, почему выплаты не могут перечислить одномоментно и куда обращаться в случае возникновения вопросов.
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Выплаты

Пострадавшие от обстрелов белгородцы получат по 10 тыс. рублей. Деньги положены жителям 15 населённых пунктов с действующим режимом ЧС, а также ряда сёл Грайворонского и Шебекинского горокругов, жителям Шебекино. Полный список ранее утвердил региональный оперштаб.

Суммы уже получили почти 19 тыс. человек, отметил губернатор Вячеслав Гладков. Одномоментно перевести деньги всем не получается, так как информация сверяется с базами данных.

Глава региона добавил, что у белгородцев есть много вопросов по теме выплат. Задавать их можно администрациям районов и горокругов, а также органам соцзащиты.

Всего выплат будет две. Помимо 10 тыс. рублей, часть жителей региона получат и по 50 тыс. рублей. В оперштабе ранее объяснили, кто именно может претендовать на эти выплаты. У самих белгородцев после этих разъяснений, впрочем, осталось немало вопросов: на странице губернатора в соцсети они требуют объяснить, как именно составлялся этот список.

Власти Белгородской области утвердили выплаты жителям приграничных населённых пунктов
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#Инна Рогова#Выплаты#Оперштаб#Режим ЧС#Деньги#Обстрел ВСУ#Приграничье#Общество#Спецоперация#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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