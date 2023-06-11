Первые пострадавшие от обстрелов белгородцы получили выплаты в 10 тысяч рублей

Всего выплат будет две. Помимо 10 тыс. рублей, часть жителей региона получат и по 50 тыс. рублей. В оперштабе ранее объяснили, кто именно может претендовать на эти выплаты. У самих белгородцев после этих разъяснений, впрочем, осталось немало вопросов: на странице губернатора в соцсети они требуют объяснить, как именно составлялся этот список.