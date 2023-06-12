Более 2 000 домов и квартир повреждены в Шебекинском округе в результате обстрелов

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Глава Шебекинского округа Владимир Жданов сообщил на своей странице в соцсетях, что с 13 июня строительные бригады начнут закрывать окна временными материалами на первых этажах повреждённых многоквартирных домов.
Также стало известно, сколько домов и квартир получили повреждения при обстреле Шебекинского городского округа.
Более 2 тысяч домов и квартир в Шебекинском городском округе повреждены в той или иной степени. Большая часть — в городе. 3 многоквартирных дома и 34 частных дома имеют значительные разрушения, эксперты должны дать оценку — подлежат ли они восстановлению.
Владимир Жданов, глава администрации Шебекинского округа
Вопросы о восстановлении коммунальной инфраструктуры, возобновлении подачи электроэнергии и водоснабжения глава округа обсуждал на рабочем совещании. Власти планируют запустить резервные источники питания вместе с началом восстановительных работ.