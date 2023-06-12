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Более 2 000 домов и квартир повреждены в Шебекинском округе в результате обстрелов

12 июня 2023, 17:46
Фото: Соцсети Владимира Жданова
С завтрашнего дня власти постепенно будут приступать к оценке ущерба, а также начнут закрывать окна на первых этажах многоквартирных домов, сообщил глава округа Владимир Жданов.
Сюжет
СВО

Глава Шебекинского округа Владимир Жданов сообщил на своей странице в соцсетях, что с 13 июня строительные бригады начнут закрывать окна временными материалами на первых этажах повреждённых многоквартирных домов.

Также стало известно, сколько домов и квартир получили повреждения при обстреле Шебекинского городского округа.

Более 2 тысяч домов и квартир в Шебекинском городском округе повреждены в той или иной степени. Большая часть — в городе. 3 многоквартирных дома и 34 частных дома имеют значительные разрушения, эксперты должны дать оценку — подлежат ли они восстановлению.
Владимир Жданов, глава администрации Шебекинского округа

Вопросы о восстановлении коммунальной инфраструктуры, возобновлении подачи электроэнергии и водоснабжения глава округа обсуждал на рабочем совещании. Власти планируют запустить резервные источники питания вместе с началом восстановительных работ.

Видео: Соцсети Владимира Жданова
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