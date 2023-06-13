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Снаряд попал в кинотеатр в результате обстрела Курской области

13 июня 2023, 06:43
Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Дома и административные здания пострадали во время обстрела курского приграничья

ВСУ ранним утром ударили по посёлкам Тёткино и Глушково. Среди мирных жителей пострадавших нет, сообщают «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.
Сюжет
Обстрел

Утро в соседней Курской области началось с обстрелов. По данным губернатора Романа Старовойта, со стороны Украины обстреляли посёлки Глушково и Тёткино. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

В Тёткино по состоянию на 7:37 пострадали девять жилых домов. В двух из них начался пожар. Как уточнили в издании, нарушены газо- и электроснабжение. Также повреждён автомобиль.

В Глушково зафиксировали 12 прилётов. Порядка десяти жилых домов получили повреждения. Пострадали ещё несколько административных зданий, два автомобиля. Снаряд попал в кинотеатр. Подомовой обход в населённом пункте продолжается.

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта
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#Наталья Корявых#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Курская область#Роман Старовойт#Черноземье
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