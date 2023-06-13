Снаряд попал в кинотеатр в результате обстрела Курской области

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
Утро в соседней Курской области началось с обстрелов. По данным губернатора Романа Старовойта, со стороны Украины обстреляли посёлки Глушково и Тёткино. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения.
В Тёткино по состоянию на 7:37 пострадали девять жилых домов. В двух из них начался пожар. Как уточнили в издании, нарушены газо- и электроснабжение. Также повреждён автомобиль.
В Глушково зафиксировали 12 прилётов. Порядка десяти жилых домов получили повреждения. Пострадали ещё несколько административных зданий, два автомобиля. Снаряд попал в кинотеатр. Подомовой обход в населённом пункте продолжается.