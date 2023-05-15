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«Чтобы в случае опасности не смогли уехать?» Пирамиды на дороге удивили белгородцев

15 мая 2023, 09:29
Фото: «Открытый Белгород»

Бетонные пирамиды помешали жителям белгородского приграничья

Жители посёлка Красное Шебекинского горокруга интересуются, зачем конструкцию установили на проезжей части. Ответ главы муниципалитета Владимира Жданова публикует «Открытый Белгород».

Белгородцам из приграничного посёлка Красное помешали противотанковые пирамиды на дороге. Препятствия появились на проезжей части населённого пункта, это вызвало вопросы у местных жителей.

Жители обратились к главе горокруга Владимиру Жданову и поинтересовались: это всё сделано для людей, «чтобы они в случае чего не смогли уехать?» Как оказалось, такие пирамиды — продолжение фортификационных сооружений.

По словам Жданова, препятствия предназначены для создания условий по снижению скоростного режима. Перед ними, как утверждает чиновник, уложены искусственные неровности и установлены дорожные знаки.

Глава Шебекинского округа рассказал о строительстве «пирамид» на границе
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Спецоперация#Приграничье#Фортификационные сооружения#Владимир Жданов#Пирамиды#Пирамиды противотанковые#Красное
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