«Чтобы в случае опасности не смогли уехать?» Пирамиды на дороге удивили белгородцев

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Белгородцам из приграничного посёлка Красное помешали противотанковые пирамиды на дороге. Препятствия появились на проезжей части населённого пункта, это вызвало вопросы у местных жителей.
Жители обратились к главе горокруга Владимиру Жданову и поинтересовались: это всё сделано для людей, «чтобы они в случае чего не смогли уехать?» Как оказалось, такие пирамиды — продолжение фортификационных сооружений.
По словам Жданова, препятствия предназначены для создания условий по снижению скоростного режима. Перед ними, как утверждает чиновник, уложены искусственные неровности и установлены дорожные знаки.