Часть оборонительной линии в Белгородской области построена на деньги Пригожина

«Вагнер» планировал организовать военную подготовку для белгородцев, но в итоге, чтобы «не толкаться с патриотическими организациями на одной поляне», от этого решили отказаться. В том числе и белгородцев «вагнеровцы» готовят на своей базе в Краснодарском крае.