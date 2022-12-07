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Часть оборонительной линии в Белгородской области построена на деньги Пригожина

Сегодня, 04:21
Бизнесмен и создатель ЧВК «Вагнера» прокомментировал информацию о своём уходе из региона и о том, что он якобы запросил миллиарды на строительство «линии Вагнера».

Некоторые СМИ и медиа распространили информацию, что Евгений Пригожин запросил миллиарды на строительство черты, которая теперь называется засечной, и правительство Белгородской области ему в этом отказало.

«В начале октября этого года я передал поручение о строительстве так называемой „Линии Вагнера“, поскольку абсолютно уверен в том, что, по меньшей мере, диверсионные группы ВСУ будут пытаться проникнуть на территорию Белгородской области», — пояснил Пригожин.

То, что укрепления называют засечной чертой, по его мнению, правильно. А «линия Вагнера» — народное название.

Кроме этого, Пригожин рассказал, что часть укреплений на границе региона построил за свой счёт, а информацию о якобы затребованных миллиардах поручил проверить своим юристам.

«Вагнер» планировал организовать военную подготовку для белгородцев, но в итоге, чтобы «не толкаться с патриотическими организациями на одной поляне», от этого решили отказаться. В том числе и белгородцев «вагнеровцы» готовят на своей базе в Краснодарском крае.

 

#Евгений Грицков#Операция на Украине#Белгородская область#Евгений Пригожин#Линия Вагнера#Засечная черта#Оборонительные укрепления#ЧВК Вагнер
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