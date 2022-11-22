Прилепин о строительстве Белгородской оборонительной черты: Это ужас и тоска

«…где была граница СССР, когда война с фашистами началась? Измаил — Черновцы — Брест: вот где была граница нашей страны. А не в Белгороде. Белгород был в глубоком тылу и при Ленине, и тем более при Сталине, чего бы они там не «дарили». А теперь там засечная черта. Как при Михаиле Фёдоровиче Романове и сыне его Алексее Михайловиче. В голове не помещается», — пишет Прилепин.