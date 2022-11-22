Прилепин о строительстве Белгородской оборонительной черты: Это ужас и тоска

Политический и общественный деятель, писатель Захар Прилепин прокомментировал фотографии с места строительства засечной черты в Белгородской области.
По Сети гуляют фото драконьих зубов в Белгородской области. Это новая засечная черта. И это ужас, конечно, и тоска. Россия реально в 1991 году откатилась в XVII век. У нас засечная черта нынче проходит ровно там, где проходила тогда.
Захар Прилепин
Помимо этого, Захар Прилепин напомнил, что, когда началась Великая Отечественная война, Белгород был в тылу. Теперь же в регионе вернулись к строительству засечной черты.
«…где была граница СССР, когда война с фашистами началась? Измаил — Черновцы — Брест: вот где была граница нашей страны. А не в Белгороде. Белгород был в глубоком тылу и при Ленине, и тем более при Сталине, чего бы они там не «дарили». А теперь там засечная черта. Как при Михаиле Фёдоровиче Романове и сыне его Алексее Михайловиче. В голове не помещается», — пишет Прилепин.
О том, что в Белгородской области продолжают укреплять границу, накануне заявил губернатор Вячеслав Гладков. При этом глава региона назвал само сооружение засечной чертой, по аналогии с той, что была на рубежах в XVII веке. Гладков считает, что это более привычное для белгородцев понятие.
22 ноября глава региона показал фотографии с места строительства черты.