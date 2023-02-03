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Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Глава Шебекинского округа рассказал о строительстве «пирамид» на границе

3 февраля 2023, 15:58
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
В ходе прямого эфира 3 февраля Владимира Жданова спросили, сколько платят работникам, которые строят «пирамиды» на границе Белгородской области, и как часто им задерживают зарплату.
Интересует вопрос оплаты работ по установке «пирамид», протягиванию троса и «колючки». Сколько должен получать рабочий в день, и как часто бывают задержки заработной платы?
Даниил, белгородец

Владимир Жданов детально прокомментировал вопрос. По его словам, Шебекинский городской округ не является генеральным заказчиком либо подрядчиком строительства «пирамид» на границе, но в этих работах задействованы жители Белгородской области. Все они получают фиксированную заработную плату, размер которой глава округа не назвал.

Часть людей подрядные организации привезли с собой — на границе работают люди из разных городов страны. Но их не хватило, поэтому к Владимиру Жданову обратились с просьбой найти рабочих в Шебекинском округе.

Могу сказать одно: когда меня просили добавить людей из нашего городского округа, все достигнутые договорённости выполняются. Наши люди очень довольны, потому что каждый день объезжаю все сооружения.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

Напомним, ранее журналистам «Бел.Ру» удалось пообщаться с директором организации, которая нанимала рабочих для строительства оборонительной засечной черты. По его словам, строители получают около 4000 рублей в день, некоторым платят до 6000 рублей в день в зависимости от вида работ. Но сейчас людей на черту уже не нанимают, так как линия обороны практически закончена. На границе сейчас строят ВОПы.

В начале февраля в мэрии Белгорода подтвердили привлечение бюджетников к строительству засечной черты. Там трудятся сотрудники Белгорблагоустройства, оформляют им эти работы как служебную командировку.

Это командировка: в мэрии Белгорода подтвердили труд бюджетников на засечной черте
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#Засечная черта#Спецоперация#Спецоперация на Украине#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов#Ася Дугнист
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