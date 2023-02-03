Глава Шебекинского округа рассказал о строительстве «пирамид» на границе

Напомним, ранее журналистам «Бел.Ру» удалось пообщаться с директором организации, которая нанимала рабочих для строительства оборонительной засечной черты. По его словам, строители получают около 4000 рублей в день, некоторым платят до 6000 рублей в день в зависимости от вида работ. Но сейчас людей на черту уже не нанимают, так как линия обороны практически закончена. На границе сейчас строят ВОПы.